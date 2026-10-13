서울시 미세먼지 불법배출 막는다… 녹색환경센터 ‘시민감시단’ 50명 모집

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
서울녹색환경지원센터가 대기질 개선을 위해 ‘미세먼지 불법배출 시민참여감시단’을 새롭게 모집하고 상시 감시체계 강화에 나선다고 13일 밝혔다.
지난해 11월 출범한 감시단 50여명은 서울시 25개 자치구에 배치돼 대기오염물질 배출사업장과 공사장 등의 불법배출 행위를 집중 점검해 왔다. 올해 6월까지 대기오염 배출사업장 6199곳, 비산먼지 발생 사업장 1만 7700곳을 점검했으며 자동차 배출가스와 불법소각 등 기타 오염원 5만 813곳을 살피는 성과를 거뒀다.
센터는 이번 신규 채용을 통해 감시단 50명을 새롭게 선발한다. 오는 15일 공개추첨을 거쳐 최종 합격자를 확정하며 11월부터 각 자치구 현장에 2명씩 배치할 예정이다.
이의안 서울시의원, 제18기 서울시 도시공원위원회 위원 위촉… “시민을 위한 정원도시 만들기 최선”
서울시의회 환경수자원위원회 이의안 의원(더불어민주당, 동대문구3)이 서울시의 공원녹지 정책 전반을 심의·자문하는 ‘제18기 서울시 도시공원위원회’ 위원으로 위촉되었다. 활동 기간은 2026년 10월 20일부터 2028년 10월 19일까지 2년간이다. 전문가 및 현직 시의원 등 총 28인으로 진용을 갖춘 제18기 서울시 도시공원위원회는 지역 내 공원의 조성 및 사후 관리를 비롯해 공원녹지기본계획과 핵심 공원 부지 관련 현안 등 ‘정원도시 서울’의 기틀을 다지는 주요 안건들을 다각도로 심의하고 의결하는 중책을 맡고 있다. 평소 서울시 자치구별로 편차가 심각한 공원 면적 불균형 문제를 날카롭게 짚어내며 시민들의 실질적인 녹색 복지 증진을 위해 꾸준히 목소리를 높여온 이 의원은, 이번 도시공원위원회 위원 합류를 발판 삼아 현장의 목소리를 반영한 밀착형 정책 마련에 더욱 박차를 가할 것으로 기대를 모으고 있다. 이 의원은 위촉 소감을 통해 “기후변화 시대에 공원은 단순한 휴식 공간을 넘어 시민의 건강과 안전을 지키는 도시의 허파이자 핵심 인프라”라며 “제18기 도시공원위원회 위원으로서 서울시 전역의 공원녹지 현황을 면밀히 살피고, 특히 소외되는 지역 없이 자치구
서울시의회 바로가기
박영권 서울녹색환경지원센터장은 “선발된 시민참여감시단을 통해 미세먼지 주요 배출원에 대한 감시체계를 한층 강화할 것”이라며 “서울시와 협력해 12월 시행되는 미세먼지 계절관리제 대책을 차질 없이 추진하고 대기질 개선에 앞장서겠다”고 밝혔다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
센터가 신규 채용하는 감시단 규모는?