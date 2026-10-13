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수학여행도 자동출입국심사로 빠르게

자동출입국심사 사전 등록을 마친 경기 안성시 안법고 2학년 학생들이 12일 수학여행을 떠나기 위해 인천국제공항 제2여객터미널에서 출국하고 있다. 법무부 인천공항출입국·외국인청은 지난달 1일부터 해외 수학여행을 떠나는 중고등학생의 편의를 위해 자동출입국심사 사전등록 예약제를 실시 중이다.

연합뉴스