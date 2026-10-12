경찰 부실 수사에 잇단 질타… 김종철 “국민이 맡긴 사건 책임질 것”

새 형사법 경찰청 첫 국감

이미지 확대 김종철 경찰청장 직무대행이 12일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 국회 행정안전위원회 경찰청 국정감사에서 관계자와 대화하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김종철 경찰청장 직무대행이 12일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 국회 행정안전위원회 경찰청 국정감사에서 관계자와 대화하고 있다.

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세줄 요약 검찰청 폐지 뒤 처음 열린 경찰청 국감에서 부실수사 논란과 장기 미제, 청장 공백 문제가 집중 제기됐다. 의원들은 장윤기 사건 허위종결과 수사 지연을 비판했고, 김종철 직무대행은 중수청과 협의하며 수사 역량을 보강하겠다고 했다. 부실수사·허위종결 비판, 경찰 책임론 확산

장기 미제 급증과 수사 관할 조정 미비 지적

청장 공백 22개월, 조직 정상화 요구

2026-10-13 4면

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검찰청 폐지 이후 처음 열린 경찰청 국정감사에서 경찰의 수사 역량과 조직 운영을 둘러싼 우려가 쏟아졌다. 형사사법체계 개편으로 경찰의 수사 책임은 한층 커졌지만, 잇따른 부실수사 논란과 장기간 이어진 경찰청장 공백 등 해결해야 할 과제가 산적해 있다는 지적이다.12일 국회 행정안전위원회의 경찰청 국정감사에서 박상웅 국민의힘 의원은 광주 장윤기 사건과 제주 실종 사건의 허위종결 등을 거론하며 경찰의 부실 수사 문제를 질타했다. 박 의원은 “기소와 수사가 완전히 분리되고 수사권을 경찰이 전담하면서 책임이 막중하다”며 “수사권까지 독점해 놓고 무기력하고 무능한 자세를 계속해서 보인다면 국민들이 어떻게 경찰을 믿겠느냐”고 비판했다.새 형사사법체계에서 수사기관 간 공조가 원활히 이뤄질 수 있느냐는 우려도 나왔다. 윤건영 더불어민주당 의원은 금융기관 인공지능(AI) 해킹 사건을 거론하며 경찰과 중대범죄수사청 간 수사 관할 조정체계가 미비하다고 지적했다. 윤 의원은 “앞으로 이런 사건이 쏟아져 나오면 국민이 불안해 할 것”이라고 말했다. 김종철 경찰청장 직무대행은 “중수청과 긴밀하게 협의하겠다”고 했다.사건 적체와 미흡한 수사 관리 체계도 도마에 올랐다. 임호선 민주당 의원은 경찰의 1년 이상 미처리 사건이 2024년 말 3200건에서 지난해 말 6200건으로 급증했다며 장기 미제사건 관리 체계 개선을 촉구했다. 이에 홍석기 국가수사본부장은 “경찰이 전혀 안 한 것은 아니지만, 실제 기준만 마련돼 있고 시행이 안 되는 부분이 있다”며 “정비할 수 있도록 하겠다”고 답했다. 주요 사건의 수사 지연 문제도 제기됐다. 이상식 민주당 의원은 김병기 의원 사건의 수사가 장기화하는 이유를 따져 묻고, 방시혁 하이브 의장 사건도 22개월째 수사가 진행 중이라고 지적했다. 홍 본부장은 방 의장 사건과 관련해 검찰과 경찰의 판단에 차이가 있었다는 취지로 설명했다. 경찰청장 장기 공석에 따른 조직 운영 문제도 제기됐다. 경찰청은 22개월째 직무대행 체제로 운영되고 있다.강명구 국민의힘 의원은 지난해에 이어 올해도 직무대행을 상대로 국감을 치르게 됐다며 “정상적인 조직 운영이 아니다”라고 지적했다. 김영진 행안위원장도 청장 공백 장기화에 유감을 표하며 조직 정상화 필요성을 강조했다. 김 직무대행은 ﻿“수사인력과 전문성을 꾸준히 보강해 국민께서 맡기신 사건을 완결성 있게 책임지겠다”고 밝혔다.