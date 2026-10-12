‘누구나 즐기는 모두의 스포츠’…부산시 민선 9기 체육 정책 비전 발표

세줄 요약 부산시가 ‘누구나 즐기는 모두의 스포츠, 스포츠 중심도시 부산’을 비전으로 민선 9기 체육 정책 방향을 공개했다. 2027~2031년 중장기 계획 아래 1인 1스포츠 일상화, 엘리트 스포츠 육성, 스포츠권 보장, 생활밀착형 인프라, 스포츠 산업 활성화를 추진한다. 민선 9기 체육 비전 발표, 모두의 스포츠 지향

생활체육·전문체육·인프라 확충 3축 추진

1인 1스포츠, 스포츠권 보장, 산업 활성화

이미지 확대 부산시 민선 9기 체육 정책 비전 발표. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시 민선 9기 체육 정책 비전 발표. 부산시 제공

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부산시는 12일 오후 ‘민선 9기 부산 체육 정책 비전 특강’을 열고 ‘누구나 즐기는 모두의 스포츠, 스포츠 중심도시 부산’ 실현을 위한 정책 비전과 추진 방향을 발표했다.시는 이날 “세계보건기구 등 주요 국제기구는 질병 예방과 의료비 절감, 나아가 정신건강 등 사회적 문제 해법으로 ‘신체활동과 스포츠’를 제시하고 있다“라며 ”이러한 흐름에 발맞춰 5개년(2027~2031년) 중장기 비전을 추진할 방침“이라고 밝혔다.특히 시민의 ‘스포츠 기본권’ 보장을 위한 생활체육 활성화와 함께 전문체육 육성, 체육 인프라의 확충에 행정 역량을 집중할 계획이라고 전했다.시 계획에 따르면 ‘누구나 즐기는 모두의 스포츠, 스포츠 중심도시 부산’을 비전으로 3대 정책 방향과 5대 추진 전략을 가동한다.5대 핵심 전략은 1인 1 스포츠 일상화, 세계 수준의 엘리트 스포츠, 누구나 누리는 스포츠권, 생활밀착형 체육 인프라, 지역 활력 스포츠 산업이다.시는 이를 뒷받침하는 12대 핵심과제를 중심으로 체육 정책의 실행력을 높여나갈 계획이다.전재수 시장은 “운동하고 땀 흘리는 것은 모든 시민이 누려야 할 가장 기본적인 권리이자 삶의 질을 결정짓는 핵심 복지”라고 강조했다.