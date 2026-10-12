한일 전 총리들 옥천 사찰서 양국 평화와 우정 기원

세줄 요약
- 정세균·하토야마, 옥천 가산사 평화행사 참석
- 공동평화선언문 발표, 동아시아 평화 연대 강조
- 왜장 후손들 사과·추모, 화해 메시지 확산
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
12일 옥천군 안내면 조계종 가산사의 의승병충혼탑 앞에서 열린 ‘제2회 한일평화의날’ 행사 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 두번째 줄 왼쪽에서 두번째가 정세균 전 국무총리, 같은 줄 왼쪽에서 네번째가 하토야마 유키오 전 일본 총리. 가산사 제공.
한일 양국의 전 총리들과 임진왜란 당시 왜장의 후손들이 충북 옥천의 한 사찰에서 두 나라의 화해와 우정을 기원했다.
정세균 전 총리와 하토야마 유키오 전 일본 총리는 12일 오후 옥천군 안내면 조계종 가산사의 의승병충혼탑 앞에서 열린 ‘제2회 한일평화의날’ 행사에 참석해 공동평화선언문을 발표했다.
선언문에는 ‘한일 양국 연대로 동아시아 평화를 실현하자’는 내용이 담겼다.
정 전 총리는 2020~2021년 국무총리를 지냈고, 하토야마는 2009~2010년 일본 총리로 일했다. 이날 임진왜란 당시 일본 수군을 이끈 지휘관들의 후손 2명도 참석해 평화사를 읽으며 선조를 대신해 사과했다.
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
정세균(오른쪽) 전 국무총리와 하토야마 유키오(왼쪽) 전 일본 총리, 가산사 주지 지원스님이 12일 옥천군 안내면 가산사에서 열린 ‘제2회 한일평화의날’ 행사에서 평화라고 쓴 족자를 펼쳐보이고 있다. 가산사 제공.
이날 행사는 충북역사문화연구원이 주최하고 가산사·한일평화포럼이 공동 주관했다.
가산사에서 양국의 우정과 평화를 기원하는 행사가 열린 것은 이번이 두 번째다.
지난해 10월 10일에도 가산사에서 ‘광복 80주년 기념 한일 평화의 날’ 행사가 열렸다.
당시 일본인 히사다케 소마(24)씨와 히로세 유이치(70)씨가 참석해 의병·승병을 추모하는 위령탑에 술잔을 올리고 머리를 숙였다.
두 일본인은 임진왜란 때 조선 땅을 짓밟은 왜장의 후손들이다.
가산사는 조계종 5교구 본사인 법주사의 말사로 신라 성덕왕 대인 720년에 창건됐다. 임진왜란 당시에는 의승군이 군영으로 사용했던 곳으로 전란 중 불탔으나, 1624년 인조 때 중건됐다.
이후 숙종 때 호국사찰로 지정돼 영규 대사와 조헌 의병장의 진영을 봉안하고 제향을 올리고 있다. 2019년 의·승병을 기리는 호국충혼탑을 세웠고, 2022년에는 호국문화체험관도 열었다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
한일평화의날 행사에서 발표된 공동선언문의 핵심 내용은?