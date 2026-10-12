‘고봉 기대승 유적’ 국가사적 승격 종합 전략 윤곽

전남광주 광산구, 14일 연구용역 최종 보고회

연구 결과 바탕으로 국가사적 지정 본격 추진

이미지 확대 고봉 기대승 선생의 사상과 철학을 기리는 월봉서원. 전남광주통합특별시 광산구 제공 닫기 이미지 확대 보기 고봉 기대승 선생의 사상과 철학을 기리는 월봉서원. 전남광주통합특별시 광산구 제공

세줄 요약 광산구가 조선 성리학자 고봉 기대승 유적의 국가사적 승격을 위한 기본 전략을 마련했다. 월봉서원과 구 서원터의 역사·학술 가치를 검토한 연구용역 최종 보고회를 열고, 전문가 의견을 반영해 활용 방안과 지정 필요성을 점검한 뒤 국가유산청 신청 절차를 밟을 계획이다. 고봉 기대승 유적 국가사적 승격 전략 마련

월봉서원·구 서원터 가치 검토와 활용 방안 점검

전문가 의견 수렴 뒤 국가유산청 신청 추진

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고봉 기대승 유적의 국가사적 승격 신청을 위한 기본 전략이 마련됐다.전남광주통합특별시 광산구는 오는 14일 구청 3층 중회의실에서 ‘고봉 기대승 유적의 국가사적 승격 신청’을 위해 추진해 온 연구용역 최종 보고회를 개최한다고 12일 밝혔다.연구용역은 조선시대 호남을 대표하는 성리학자 고봉 기대승(1527~1572)의 사상과 학문적 업적을 조명하고, 월봉서원과 구 서원터 등 관련 유적의 역사적·학술적 가치를 종합적으로 검토해 국가사적 승격을 위한 추진 전략과 유적 활용 방안을 마련하는 것이 목적이다.최종 보고회에서는 연구용역 결과를 공유하고, 전문가 등으로부터 의견을 수렴한다.광산구는 고봉 기대승 유적의 국가사적 승격 필요성, 유적 가치를 높이는 구체적인 활용 방안에 중점을 두고 최종 점검에 나선다는 방침이다.광산구는 연구용역과 더불어 지난달 30일 ‘고봉 기대승 유적 국가사적 승격을 위한 학술 세미나’를 열어 학계 전문가들의 목소리를 청취했다.이날 세미나에는 행주기씨 문중과 (사)숭덕회 관계자 등 100여 명이 참석해 기대승 유적의 국가사적 승격에 대한 높은 관심을 보여줬다.특히, 1570년 귀향해서 강학했던 신룡동 낙암과 사액을 받았던 산월동 구 서원터 발굴 필요성, 월봉서원 훼철 이유 규명, 사적 지정 시사점 등에 관한 의미 있는 제안과 의견이 쏟아졌다.광산구는 연구용역 최종 보고서를 토대로 전남광주통합특별시와 협의해 국가유산청 지정 신청 등 국가사적 지정 절차를 단계적으로 추진할 계획이다.광산구 관계자는 “월봉서원이 고봉 기대승 선생의 학문과 정신을 계승하는 공간을 넘어 광산구를 대표하는 역사·문화유산이자 호남을 대표하는 서원으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.