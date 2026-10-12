세줄 요약
- 시민공원 출몰 오소리 5마리 생포
- 산책 시민 공격, 유사 피해 3건 발생
- 봉양리 야산 방사, 추가 포획 예정
닫기 이미지 확대 보기
제천시가 포획한 오소리. 제천시 제공.
제천시는 시민공원에 출몰한 오소리 5마리를 생포해 야산에 방사했다고 12일 밝혔다.
지난 7월 청전동의 한 공원에서 산책 중인 시민이 오소리에게 물리는 등 최근 유사한 피해가 3건 발생했다. 한 시민은 오소리 공격을 받아 발목과 허벅지, 손 등을 다쳤다.
이에 시는 시민 안전 확보를 위해 긴급 포획을 결정하고 야생동물관리협회와 함께 포획 활동을 전개해 왔다.
현재까지 포획된 오소리 5마리는 시민과의 접촉 가능성이 낮고 안전하게 서식할 수 있는 봉양리 야산에 방사됐다.
5마리를 포획해 돌려보낸 후에는 오소리가 땅을 파헤친 흔적이나 목격담이 나오지 않고 있다.
시 관계자는 “추가 피해 예방을 위해 이달 말까지 포획 활동을 이어나갈 예정”이라며 “오소리가 해충이나 뱀을 잡아먹어 공생할 필요가 있다는 의견도 있어 시민 안전을 확보하면서 생태계를 보존하는 방안을 모색할 방침”이라고 말했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
제천시가 오소리를 포획한 이유는?