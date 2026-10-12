교량 점검 드론 보는 오세훈

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오세훈 서울시장이 12일 서울 용산 노들섬에서 교랑하부 지지대인 거더(Girder) 모형내부에 자율비행 드론의 교량 점검 시연을 참관하고 있다. 2026.10.12 도준석 전문기자