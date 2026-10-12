[속보] 여성에 ‘○○○ 술’ 먹여 성폭행한 남성… 21년 전 특수강간 전과도 있었다

세줄 요약 수원지법 평택지원은 졸피뎀 성분 알약을 탄 막걸리를 피해 여성에게 마시게 한 뒤 강간한 남성에게 징역 5년을 선고했다. 법원은 10년간 신상 공개와 전자발찌 부착, 관련 기관 취업 제한도 함께 명령했다. 졸피뎀 탄 막걸리로 피해자 기절시킨 뒤 강간

법원, 징역 5년과 신상 공개·전자발찌 명령

성폭력 전과 2회·아동청소년 범죄 전력 확인

이미지 확대 위치추적 전자장치(전자발찌)의 모습. 사진은 기사 내용과 직접 관련 없음. 연합뉴스 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 위치추적 전자장치(전자발찌)의 모습. 사진은 기사 내용과 직접 관련 없음. 연합뉴스 자료사진

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

졸피뎀 성분의 알약을 탄 술을 마시게 한 뒤 피해 여성을 강간한 남성이 실형을 선고받았다.12일 뉴스1에 따르면 수원지법 평택지원 형사2부(부장 신윤주)는 강간치상, 마약류 관리에 관한 법률 위반(향정) 등 혐의로 구속기소된 A씨에게 최근 징역 5년을 선고했다.이와 함께 10년간 신상 공개, 10년간 위치추적 전자장치(전자발찌) 부착, 아동·청소년 관련 기관 등과 장애인 관련 기관에 각 10년간 취업 제한도 명령했다.A씨는 지난 3월 13일 오후 7시쯤 경기 평택시 자신의 주거지에서 졸피뎀 성분이 포함된 알약 2정을 막걸리에 미리 탄 후 같은 집에 거주하고 있던 B씨에게 이를 마시게 해 강간한 혐의를 받는다.두 사람은 범행 3개월 전 인터넷 카페를 통해 알게 됐으며, B씨는 지난 2월부터 A씨의 집 방 한 칸을 보증금 없이 저렴한 월세 조건으로 빌려 함께 거주 중이었던 것으로 알려졌다.졸피뎀 성분 알약은 A씨가 불면증 치료를 위해 처방받아 갖고 있었던 것으로 조사됐다.A씨는 2005년 12월 특수강간죄 등으로 징역 3년을, 이듬해엔 주거침입 강간죄로 징역 1년 6개월을 선고받아 여주교도소에서 복역한 전력이 있었다.재판부는 “범행의 수법, 과정, 내용 등에 비추어 그 죄책이 매우 무겁다”면서 “이 사건 범행으로 피해자가 상당한 성적 수치심을 느끼고 정신적 고통을 받았던 것으로 보인다”고 지적했다.이어 “피고인은 이 사건 이전에 성폭력 범죄로 2회, 아동·청소년 대상 성범죄로 1회 처벌받은 전력이 있는데도 또다시 이 사건 범행을 저질렀다”며 “이러한 사정을 고려하면 피고인에 대한 엄중한 처벌이 불가피하다”고 양형 이유를 밝혔다.