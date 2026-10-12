‘교통약자 이동수단 부산 두리발’ 51초 영상…051영화제 우수상 수상

세줄 요약
- 부산시설공단 두리발 영상, 051영화제 우수상 수상
- 교통약자·복지매니저 동행과 연결 메시지 담아
- 51초 분량 시민참여 복지영화제 취지와 맞물림
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051영화제 시상식에서 상영중인 ‘닿을 수 있도록’. 부산시설공단 제공
교통약자를 위한 부산시설공단 특별교통수단 ‘두리발’을 소재로 공단 직원들이 자체 제작한 영상 ‘닿을 수 있도록’이 ‘2026 제10회 051영화제’에서 우수상 수상작으로 선정됐다고 12일 공단이 전했다.
‘닿을 수 있도록’은 부산시 사회복지협의회 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.
051영화제는 부산시와 부산시사회복지협의회, 부산일보사가 공동 주최하는 시민 참여형 복지 영화제다.
부산 지역번호 ‘051’에서 착안한 51초 영화를 통해 복지에 대한 관심을 넓히고자 마련됐다.
공모전 주제는 ‘연결’. 공단은 교통약자와 이들의 이동을 돕는 복지매니저 동행에 주목해 작품을 기획했다. 이용자 일상과 복지매니저 역할을 조명하며, 특별교통수단이 시민의 삶에서 갖는 의미와 가치를 전하고자 두리발을 소재로 선택했다.
‘닿을 수 있도록’에는 목적지까지의 이동을 돕는 두리발이 사람과 사람을 만나게 하고, 교통약자의 일상을 사회와 연결한다는 메시지가 담겨있다.
일상 속 이동에 담긴 동행과 배려를 51초 영상으로 풀어내며 올해 공모 주제인 ‘연결’의 의미를 표현했다.
김기덕 서울시의원, 전국장애인파크골프대회서 모두의 생활체육환경 강조
더불어민주당 마포구 제4선거구 출신의 김기덕 서울시의원이 지난달 30일 마포구 월드컵공원 파크골프장에서 막을 올린 ‘2026년 서울시장배 전국 장애인파크골프대회’ 개회식에 참석해 참가 선수들을 따뜻하게 격려하고, 앞으로 장애인 생활체육의 저변을 넓히기 위한 전폭적인 지원을 약속했다. 이번 대회는 서울시장애인체육회가 주최하고 서울시장애인골프협회가 주관을 맡아 29일부터 10월 1일까지 사흘간의 일정으로 진행되며, 전국 17개 시·도에서 모인 선수와 임원 및 경기 운영진 등 총 300여 명의 관계자들이 대거 참가해 그동안 갈고닦은 기량을 겨루며 열띤 경쟁을 펼치고 있다. 이날 축사에서 김 의원은 “실력을 마음껏 발휘하고, 스포츠를 통해 우정과 화합을 나누는 뜻깊은 자리가 되길 바란다”며 “장애인 누구나 거주지와 가까운 곳에서 안전하고 편리하게 체육활동을 누릴 수 있는 환경 조성이 공공의 핵심 임무”라고 강조했다. 김 의원은 폭발적으로 증가하는 파크골프 수요에 선제 대응을 위해 ▲월드컵공원 제2파크골프장 신규 조성 추진 ▲노을공원 제1파크골프장 리모델링 예산 확보 등 인프라 확충을 이끌어왔다. 특히 김 의원은 장애인 선수들과 시설 이용객들이 겪는 이동 동선의
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051영화제 시상식은 부산국제영화제 커뮤니티비프와 연계해 지난 8일 남포동 비프광장 야외무대에서 열렸다.
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