‘달려라 부산 행운미션런’ 18일 온천천시민공원서 개최

세줄 요약 부산 온천천 시민공원에서 18일 ‘달려라 부산 행운미션런’이 열린다. 5km 코스를 달리며 ‘카멜레온 찾기’ 미션을 수행하고, 기록 경쟁보다 자신의 속도에 맞춰 러닝의 재미를 즐기는 참여형 프로그램이다. 부대행사도 다양하다. 온천천 시민공원서 참여형 러닝 행사 개최

5km 코스 달리며 카멜레온 찾기 미션 수행

패션왕·사진전·포토존 등 부대행사 운영

이미지 확대 달려라부산 행운미션런. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 달려라부산 행운미션런. 부산시 제공

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러닝에 뽑기와 게임, 미션 요소를 접목한 ‘달려라 부산 행운미션런’이 18일 오전 10시 부산 온천천 시민공원 인공폭포 일원에서 열린다.온천천 일원 5km 코스를 달리면서 참가자가 코스 곳곳에 숨겨진 인기 게임 모티브 ‘카멜레온 찾기’ 미션을 뽑아 정해진 과제를 수행하는 참여형 러닝 프로그램으로 운영된다.기록·경쟁 중심 대회에서 벗어나 참가자가 자신의 속도에 맞춰 달리며 일상 속 러닝의 재미를 만끽할 수 있도록 기획됐다.시민 누구나 함께 즐길 수 있는 다양한 부대행사도 운영된다.개성 있는 러닝 복장을 뽐내는 ‘러닝 패션왕 선발’, 러너의 다양한 모습을 담은 ‘러너 사진전’, 참가자들이 응원과 추억을 남길 수 있는 ‘메시지 월 및 포토존’ 등을 마련한다.시민 누구나 무료로 참여할 수 있으며, ‘달려라 부산’ 누리집(runbusanrun.com)을 통해 선착순 500명을 모집한다.