김제 지평선축제 식중독 의심 700명 넘었다

세줄 요약 전북 김제 지평선축제를 찾은 뒤 식중독 의심 증상을 보인 방문객이 720명으로 집계됐다. 91명은 입원 치료 중이고 54명은 퇴원했다. 일부 환자에게서 살모넬라균과 노로바이러스, 사포바이러스가 검출됐다. 다만 한 부스 김밥이 직접 원인인지는 아직 확인되지 않았다. 식중독 의심 방문객 720명으로 증가

입원 91명, 퇴원 54명 치료 현황

김밥 섭취 공통점, 원인 규명 진행

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전북 김제 지평선축제(10월 1∼5일)를 방문한 뒤 식중독 의심 증상을 보인 방문객 수가 700명이 넘었다.12일 김제시 등에 따르면 이날 오전 10시 기준 지평선축제장을 방문한 뒤 식중독 의심 증상을 보인 방문객이 720명으로 확인됐다.신고는 축제 마지막 날인 지난 5일부터 접수됐다. 당시 방문객 6명가량이 설사와 발열 등을 호소한 데 이어 비슷한 증상을 겪었다는 신고가 들어왔다. 이후 관련 신고가 현재까지 이어지고 있다.현재 유증상자 중 91명은 병원에 입원해 치료받고 있다. 54명은 치료를 마치고 퇴원했다.입원한 환자 중 32명은 살모넬라균, 1명은 노로바이러스, 9명의 환자에게서는 사포바이러스 등의 바이러스가 검출된 것으로 조사됐다.유증상자 대부분은 한 부스에서 판매한 김밥을 섭취한 것으로 파악됐다. 다만 해당 김밥이 집단 이상 증상의 직접적인 원인인지는 확인되지 않았다.김제시와 지평선축제제전위원회는 지난 9일 “주최 기관으로서 무거운 책임을 통감하고 축제장을 찾아주신 분들께 예기치 못한 고통과 큰 불편을 안겨드려 대단히 송구스럽다”고 사과했다.시 관계자는 “손해사정사와 회의를 통해 방문객들에 대한 보상 가이드라인을 만들겠다”고 말했다.