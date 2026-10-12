서울녹색환경지원센터, 한국환경기술사회와 환경기술 협력 강화

세줄 요약
- 서울녹색환경지원센터-한국환경기술사회 협력 강화
- 환경기술 인력 활용·자문·정보교류 지속 추진
- 서울 환경현안 대응과 탄소중립 실현 기반 마련
양 기관은 긴밀한 협력 체계를 바탕으로 서울지역 환경문제 해결을 위한 환경기술 지원, 전문인력 활용, 기술자문 및 정보교류 등을 지속적으로 추진하고 있다고 12일 밝혔다. 이를 통해 지역 환경현안에 대한 전문적인 대응 역량을 높이고, 현장 중심의 실효성 있는 해결 기반을 마련한다는 방침이다.
한국환경기술사회는 센터의 사업 추진을 뒷받침하기 위해 환경기술 분야 전문인력의 현장 활용과 기술자문을 비롯한 다양한 기술지원 사업에 참여 중이다. 특히 서울 지역의 환경현안 해결을 위한 전문기술 지원은 물론, 센터의 역량 강화와 환경기술 발전을 위한 교육·정보 교류에도 힘을 쏟고 있다.
양 기관은 앞으로도 서울의 다양한 환경현안에 공동 대응하고, 환경기술 분야의 전문성과 현장 대응력을 바탕으로 지속가능한 탄소중립 사회 실현을 위한 협력 사업을 더욱 확대해 나간다는 방침이다.
김기덕 서울시의원, 전국장애인파크골프대회서 모두의 생활체육환경 강조
더불어민주당 마포구 제4선거구 출신의 김기덕 서울시의원이 지난달 30일 마포구 월드컵공원 파크골프장에서 막을 올린 ‘2026년 서울시장배 전국 장애인파크골프대회’ 개회식에 참석해 참가 선수들을 따뜻하게 격려하고, 앞으로 장애인 생활체육의 저변을 넓히기 위한 전폭적인 지원을 약속했다. 이번 대회는 서울시장애인체육회가 주최하고 서울시장애인골프협회가 주관을 맡아 29일부터 10월 1일까지 사흘간의 일정으로 진행되며, 전국 17개 시·도에서 모인 선수와 임원 및 경기 운영진 등 총 300여 명의 관계자들이 대거 참가해 그동안 갈고닦은 기량을 겨루며 열띤 경쟁을 펼치고 있다. 이날 축사에서 김 의원은 “실력을 마음껏 발휘하고, 스포츠를 통해 우정과 화합을 나누는 뜻깊은 자리가 되길 바란다”며 “장애인 누구나 거주지와 가까운 곳에서 안전하고 편리하게 체육활동을 누릴 수 있는 환경 조성이 공공의 핵심 임무”라고 강조했다. 김 의원은 폭발적으로 증가하는 파크골프 수요에 선제 대응을 위해 ▲월드컵공원 제2파크골프장 신규 조성 추진 ▲노을공원 제1파크골프장 리모델링 예산 확보 등 인프라 확충을 이끌어왔다. 특히 김 의원은 장애인 선수들과 시설 이용객들이 겪는 이동 동선의
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서울녹색환경지원센터 관계자는 “환경문제가 갈수록 복잡·다양해지는 상황에서 전문기관과의 협력은 현장 중심의 실효성 있는 환경정책을 추진하는 데 중요한 기반”이라며 “앞으로도 환경기술 전문기관과 긴밀히 협력해 서울시민이 체감할 수 있는 환경문제 해결과 지속가능한 탄소중립 사회 실현에 기여하겠다”고 밝혔다.
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