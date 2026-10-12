제주 길거리 40대女 흉기에 찔려 숨져… 도주한 60대男 긴급체포

세줄 요약 제주 제주시 연동의 한 호텔 앞 길거리에서 60대 남성이 40대 여성을 흉기로 찔러 숨지게 한 뒤 달아났다. 경찰은 범행 직후 현장을 벗어난 A씨를 추적해 오전 5시쯤 제주 노상에서 긴급체포했고, 정확한 동기와 경위를 조사하고 있다. 제주 연동 호텔 앞 흉기 살해 사건 발생

40대 여성 숨져, 60대 남성 도주 후 체포

경찰, 범행 동기와 경위 집중 조사

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제주 길거리서 40대 여성을 흉기로 찔러 살해한 뒤 도주한 60대가 경찰에 붙잡혔다.제주서부경찰서는 살인 혐의를 받는 A씨를 긴급체포해 조사 중이라고 12일 밝혔다.A씨는 이날 오전 1시 30분쯤 제주시 연동의 한 호텔 앞 길거리에서 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.경찰은 범행 직후 현장을 벗어난 A씨를 추적한 끝에 오전 5시쯤 제주 노상에서 그를 긴급체포했다.경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 동기와 사건 경위를 조사하고 있다.