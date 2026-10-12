제주 길거리 40대女 흉기에 찔려 숨져… 도주한 60대男 긴급체포

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제주 길거리 40대女 흉기에 찔려 숨져… 도주한 60대男 긴급체포

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-10-12 09:12
수정 2026-10-12 09:54
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세줄 요약
  • 제주 연동 호텔 앞 흉기 살해 사건 발생
  • 40대 여성 숨져, 60대 남성 도주 후 체포
  • 경찰, 범행 동기와 경위 집중 조사
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경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB
경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB


제주 길거리서 40대 여성을 흉기로 찔러 살해한 뒤 도주한 60대가 경찰에 붙잡혔다.

제주서부경찰서는 살인 혐의를 받는 A씨를 긴급체포해 조사 중이라고 12일 밝혔다.

A씨는 이날 오전 1시 30분쯤 제주시 연동의 한 호텔 앞 길거리에서 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.

경찰은 범행 직후 현장을 벗어난 A씨를 추적한 끝에 오전 5시쯤 제주 노상에서 그를 긴급체포했다.

경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 동기와 사건 경위를 조사하고 있다.
이정수 기자
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