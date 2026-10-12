“축의금 10만원 내면 욕먹을 판” 하객 식대 8만원이 ‘서울 중간값’… 예식장 비용도 ‘훌쩍’

세줄 요약 올해 10월 전국 예식장 평균 계약금액은 1788만원으로 1년 전보다 11.3% 올랐다. 스드메는 소폭 내렸지만 예식장 비용이 더 크게 뛰며 합계 부담이 커졌고, 서울 식대 중간값도 8만원으로 상승해 하객 축의금 부담까지 커질 전망이다. 예식장 평균 계약금액 1년 새 11.3% 상승

스드메는 소폭 하락, 전체 결혼비용은 증가

서울 식대 중간값 8만원, 하객 부담 확대

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전국 예식장 평균 계약금액이 1년 새 11% 넘게 올랐다는 조사 결과가 나왔다. 서울 지역 예식장 1인당 식대는 9만원에 육박한 것으로 나타나 하객들의 축의금 부담도 커질 것으로 예상된다.12일 뉴스1에 따르면 한국소비자원 참가격이 집계한 올해 10월 예식장 평균 계약금액은 1788만원으로, 1년 전인 지난해 10월(1606만원)보다 182만원(11.3%) 올랐다.중간값 기준으로도 예식장 계약금액은 같은 기간 1420만원에서 1520만원으로 100만원(7.0%) 상승했다.평균과 중간값 모두에서 예식장 계약금액이 눈에 띄게 증가한 것이다.같은 기간 스튜디오·드레스·메이크업을 일컫는 이른바 ‘스드메’ 평균 계약금액은 감소했으나, 예식장 계약금액 증가분이 이를 크게 웃돌았다.올해 10월 스드메 평균 계약금액은 324만원으로, 지난해 10월(340만원)보다 16만원(4.7%) 감소했다.중간값 기준 스드메 계약금액 역시 300만원에서 294만원으로 6만원(2.0%) 하락했다.이에 따라 예식장과 스드메 평균 계약금액 합계는 올해 10월 기준 2112만원으로 1년 전(1946만원)보다 166만원(8.5%) 증가했다.1년 후 결혼식을 할 예정인 예비부부들의 부담은 더욱 커질 전망이다.내년 10월 예식장·스드메 평균 계약금액 합계는 올해 10월보다 102만원(4.8%) 높아진 2214만원으로 나타났다. 지난해 10월과 비교하면 2년 만에 268만원(13.8%) 늘어난 수준이다.하객 식사비는 수도권을 중심으로 상승세를 보였다.참가격 최신 통계인 지난 8월 기준 전국 예식장 1인당 식대 중간값은 6만원으로 지난해 같은 달과 동일했다.다만 서울의 1인당 식대 중간값은 지난해 8월 7만 7000원에서 올해 8월 8만원으로 1년 만에 3000원(3.9%) 상승했다. 같은 기간 경인 지역도 6만원에서 6만 2000원으로 2000원(3.3%) 올랐다.예식장 계약금액과 식대의 오름세가 지속하면서 예비부부들뿐 아니라 하객의 부담도 커질 전망이다.