경북도, ‘10월 독도의 달’ 기념 행사 마련…“대한민국 영토 알려”

세줄 요약
- 10월 독도의 달 맞아 경북도 기념행사 추진
- 학생·유아·교사 대상 독도 교육과 체험 확대
- 학술대회·홍보관·탐방으로 독도 가치 알림
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경북도청 전경. 경북도 제공
경북도가 ‘독도의 달’을 맞아 다양한 기념행사를 마련했다.
도는 10월 독도의 달을 맞아 독도 교육과 학술대회, 체험·탐방 프로그램 등을 진행한다고 11일 밝혔다.
독도의 달은 일본 시마네현 의회가 매년 2월 22일을 다케시마의 날로 정한 데 대응하기 위해 2005년 7월 4일 도 조례로 제정됐다.
지역 초·중·고 23개교 학생 3천161명을 대상으로 ‘찾아가는 독도 바로 알기 교육’, ‘독도 골든벨’ 등을 개최한다. 포항지역 유치원·어린이집 8개소 원아 196명에게는 ‘우리아이 독도사랑 체험프로그램’을 운영한다.
올해 독도전문가 양성 강좌를 새로 개설한 대구대와 경북대에서는 독도 특강을 6차례 연다. 문경시, 영주시 교육지원청 독도 담당 교사를 대상으로 독도교육 역량강화 교원연수도 진행한다.
영남대 독도연구소는 ‘독도교육 교수-학습 모형 개발 및 독도교육주간 개선 방향’을 주제로 학술대회를 마련한다.
또한 각종 축제장과 박람회를 찾아 ‘K-독도 홍보관’을 꾸려 독도퀴즈왕, 독도 입체모형 만들기 등 체험 활동을 운영한다. 원어민 교사, 유학생 등 국내 체류 외국인 175명이 참가하는 울릉도·독도 탐방 행사도 마련한다.
오는 22일에는 동부청사에서 2026년 독도의 달 기념행사를 열어 독도 플래시몹, 독도특강, 독도문예대전 수상작 전시 등 이벤트를 진행한다.
김명희 서울시의원, 강북구 대한병원교차로 ‘좌회전 신호’ 체계 변경 예정지 현장답사
서울시의회 보건복지위원회 김명희 의원(더불어민주당, 강북1)은 지난 7일 ‘강북구 대한병원교차로 좌회전 신호 체계 변경 예정지’를 직접 찾아 현장 상황을 점검하고, 공사 추진계획과 교통안전 대책 등을 확인했다. 그간 도봉로 대한병원교차로에서 광산사거리 방면 노해로로 진입하려면 덕릉로나 강북구청사거리 방향으로 약 500m가량 돌아가야만 했다. 이로 인해 이동 거리와 소요 시간이 늘어나며 지역 주민들의 교통 불편이 계속해서 이어졌고, 도봉로에서 노해로 방향으로의 안전하고 원활한 통행을 담보할 좌회전 신호 신설 요구가 꾸준히 이어져 왔다. 김 의원은 주민 숙원이었던 좌회전 신호 신설을 실현하기 위해 지난 8월 강북구 수유3동 3920가구의 뜻을 모은 ‘대한병원교차로 좌회전 허용 주민 요청서’를 서울시에 직접 전달했다. 이후 서울시 및 서울경찰청 실무 담당자들과 지속적인 협의를 추진해 온 결과, 지난 9월 21일 서울경찰청 교통안전심의에서 대한병원교차로 좌회전 신호 신설 안건이 최종적으로 가결됐다. 서울시는 교통안전심의 통과에 따라 10월 중순까지 실시설계를 완료하고, 북부도로사업소 및 강북구청 등 관계기관 협의를 거쳐 10월 중 곧바로 공사에 착수해 올해 안에
서울시의회 바로가기
남건 도 해양수산국장은 “10월 한 달간 독도를 기억하고 독도의 가치를 체감할 수 있는 알찬 프로그램을 준비했다”며 “역사적 사실에 근거한 교육과 문화의 힘으로 독도가 대한민국 영토임을 알려 나가겠다”고 말했다.
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