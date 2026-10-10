[속보]대구서 마트 천장 붕괴…36명 부상

세줄 요약
- 대구 마트 천장 붕괴, 36명 경상 발생
- 직원·고객 66명 대피, 9명 병원 이송
- 소방 5분 만에 도착, 고립자 없이 수색
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10일 오전 10시 16분쯤 대구 북구 관음동의 한 마트에서 천장이 무너져 소방당국이 구조 작업을 벌이고 있다. 대구소방안전본부 제공
대구의 한 마트에서 천장이 무너져 30여 명이 다치는 사고가 났다.
10일 대구소방안전본부에 따르면 이날 오전 10시 16분쯤 북구 관음동에 있는 한 마트에서 천장 일부가 붕괴했다.
이 사고로 마트 직원과 고객 등 66명이 대피했다. 이 중 36명이 경상을 입었으며 9명은 인근 병원으로 옮겨졌다.
‘건물 천장이 무너졌다’는 신고를 받은 소방 당국은 5분 만에 도착해 구조작업을 벌였다. 현장에는 구급차 등 차량 18대와 인력 55명이 투입됐다.
구조대가 현장을 수색한 결과, 내부에 고립된 사람은 없는 것으로 알려졌다.
경찰과 소방 당국은 정확한 붕괴 원인과 피해 규모 등을 조사할 예정이다.
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