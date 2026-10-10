장 보다가 ‘와르르’…대구 마트 천장 무너져 36명 부상, 9명 병원 이송

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장 보다가 ‘와르르’…대구 마트 천장 무너져 36명 부상, 9명 병원 이송

김성은 기자
김성은 기자
입력 2026-10-10 11:25
수정 2026-10-10 12:51
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세줄 요약
  • 대구 북구 마트 천장 붕괴 사고 발생
  • 66명 대피, 36명 경상·9명 병원 이송
  • 소방 수색 완료, 원인·피해 조사 예정
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10일 오전 10시 16분쯤 천장 일부가 무너져 내린 대구 북구 관음동의 한 마트. 사진=대구소방안전본부
10일 오전 10시 16분쯤 천장 일부가 무너져 내린 대구 북구 관음동의 한 마트. 사진=대구소방안전본부


대구 시내 마트에서 천장 일부가 무너져 내려 30여명이 부상을 입는 사고가 일어났다.

10일 대구소방본부 등에 따르면 이날 오전 10시 16분쯤 대구 북구 관음동에 있는 식자재 마트 천장 일부가 주저앉는 사고가 발생했다.

당시 건물 안에 머물던 66명은 직접 밖으로 몸을 피했다. 이들 가운데 36명이 가벼운 부상을 입었고, 지금까지 9명이 병원으로 옮겨졌다. 크게 다치거나 생명이 위독한 사람은 아직 없는 것으로 알려졌다.

신고를 접수한 소방 당국은 차량 18대와 대원 55명을 현장에 보내 구조와 수색 작업을 벌였다. 당국은 오전 10시 55분쯤 두 번째 수색을 끝냈고, 그 과정에서 추가로 확인된 이상은 없었다.

당국은 향후 정확한 사고 원인을 밝히는 한편 재산 피해가 얼마나 되는지 조사할 계획이다.
김성은 기자
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