섬유 연구기관이 골프공·건강 식품을?…다이텍연구원, 예산 방만 사용 의혹

세줄 요약 산업통상부 산하 다이텍연구원이 지난해부터 올해 8월까지 4150여만원어치 홍보 물품을 사들였지만 지급 내역을 따로 관리하지 않은 사실이 드러났다. 건강식품, 골프공, 의류 등 품목도 다양해 예산 방만 집행 의혹이 제기됐고, 시민단체는 철저한 감사와 문책을 요구했다. 홍보 물품 예산 4150여만원 집행 의혹

지급 내역 미관리로 사적 사용 가능성 제기

산업부 감사 착수, 시민단체 문책 요구

이미지 확대 다이텍연구원 전경. 다이텍연구원 홈페이지 닫기 이미지 확대 보기 다이텍연구원 전경. 다이텍연구원 홈페이지

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산업통상부 산하 전문생산기술연구소인 다이텍연구원에서 기관 홍보 물품 구매를 위해 마련한 예산을 방만하게 집행하고 있다는 의혹이 제기됐다. 매년 수천만원을 들여 구매한 물품의 지급 내역조차 관리되지 않아 예산이 임원진의 쌈짓돈으로 전락할 수도 있다는 지적이 나온다.9일 서울신문이 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장인 김성원 국민의힘 의원실을 통해 확보한 자료에 따르면 다이텍 연구원은 지난해 1월부터 올해 8월까지 총 50여차례에 걸쳐 4150여만원 상당의 홍보 물품을 사들였다. 비타민 등 건강보조식품부터 벌꿀, 골프공, 와이셔츠, 바람막이, 고급 패션 브랜드 의류 등 품목도 다양하다.통상 섬유산업 연구기관이라는 특성에 맞는 홍보 물품을 구매하거나 제작하는 게 일반적이다. 하지만 원단 기술이나 염가공 기술을 공동 개발한 기업의 제품을 홍보 물품으로 구매한 건 5차례에 불과했다.물품 사용처 등도 별도로 관리하지 않은 것으로 드러났다. 누구에게 무엇이 얼마나 지급됐는지 알 수 없어 홍보 물품을 사적으로 사용하거나 선물했을 가능성도 있다는 것이다.다이텍연구원 측은 김 의원실에 “홍보 물품은 국내·외 기업이나 관계기관, 연구소 등의 기관 방문이나 주요 행사를 할 때 선물로 배포하고 있다”며 “다만, 개인별 선물 지급 내역 등은 별도로 관리하지 않고 있다”고 설명했다.이와 관련, 다이텍연구원 관계자는 “주로 해외 출장이나 다른 기관과의 업무협약, 연구원 행사 시 홍보 물품을 사용하다 보니 구체적인 물품 사용 내역 등은 실무자들이 필요성을 느끼지 못해 따로 작성하지 않은 것 같다”며 “다만, 임원들이 개인 일정에 홍보 물품을 사용했는지는 알지 못한다”고 해명했다.그러면서 “섬유 관련 기관이면 우리 연구원에서 자체적으로 연구하거나 개발한 제품을 사용해야 한다는 지적에는 공감한다”고 덧붙였다.한편, 산업통상부는 지난달 중순부터 최근까지 다이텍연구원에 대한 종합감사를 벌였다. 이를 두고 시민 사회 단체는 엄정한 감사와 처벌을 요구하고 나섰다. 대구경제정의실천연합(대구경실련)은 “다이텍연구원에 대한 산업부의 철저한 감사와 비리 관련자들에 대한 엄중한 문책을 요구한다”고 밝혔다.