유튜브 라이브 방송 하려고…“성매매 하실래요?” 30대 남성 유인해 협박한 20대들

세줄 요약 충북 충주에서 20대 3명이 채팅앱으로 알게 된 30대 남성에게 성매매를 제안해 유인한 뒤 협박한 혐의로 불구속 입건됐다. 이들은 남성이 차로 달아나려 하자 차량 앞을 막아선 것으로 조사됐다. 경찰은 유튜브 라이브 방송을 하려 범행한 정황을 확인하며 경위를 조사하고 있다. 채팅앱 통해 30대 남성 성매매 미끼 유인

차량 앞 가로막고 협박한 20대 3명 입건

유튜브 라이브 방송 목적 범행 정황 조사

이미지 확대 경찰 이미지. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 경찰 이미지. 서울신문 DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

성매매를 미끼로 30대 남성을 유인한 뒤 협박한 혐의를 받는 20대들이 붙잡혔다.9일 연합뉴스에 따르면 충북 충주경찰서는 성매매를 미끼로 남성을 유인한 뒤 협박한 혐의(특수협박)로 20대 A씨 등 3명을 불구속 입건해 조사하고 있다.A씨 등은 지난 5일 오전 4시쯤 채팅 애플리케이션에서 알게 된 30대 B씨에게 성매매를 제안하며 충주 모처로 유인한 뒤 협박한 혐의를 받는다.이들은 B씨가 차를 타고 달아나려고 하자 차량 앞을 막아서기도 했다. A씨 등은 유튜브 라이브 방송을 하려고 이 같은 범행을 저지른 것으로 전해졌다.경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.