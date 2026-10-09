“정이 배인 글자…배우는 데 일주일” 유학생 3인방이 말하는 한글

오늘 100주년 한글날

이미지 확대 제100주년 한글날을 하루 앞둔 지난 8일 서울 성북구 고려대 한국어센터에서 만난 닌코 파블로비치(왼쪽부터), 레 킴 둥, 하기와라 에루가 화이트보드에 한글로 이름을 적어 자신을 소개하고 있다. 정회하 기자 닫기 이미지 확대 보기 제100주년 한글날을 하루 앞둔 지난 8일 서울 성북구 고려대 한국어센터에서 만난 닌코 파블로비치(왼쪽부터), 레 킴 둥, 하기와라 에루가 화이트보드에 한글로 이름을 적어 자신을 소개하고 있다. 정회하 기자

이미지 확대 불가리아 출신 파블로비치 닌코가 촬영한 자신의 할머니의 모습. 할머니가 훈민정음 서문이 쓰인 한국 전통 부채를 들고 환하게 미소 짓고 있다. 이 사진은 국립한글박물관이 주최했던 2024년 제4회 내가 만난 한글 사진·영상 공모전에서 금상 수상작으로 선정됐다. 닌코 파블로비치 제공 닫기 이미지 확대 보기 불가리아 출신 파블로비치 닌코가 촬영한 자신의 할머니의 모습. 할머니가 훈민정음 서문이 쓰인 한국 전통 부채를 들고 환하게 미소 짓고 있다. 이 사진은 국립한글박물관이 주최했던 2024년 제4회 내가 만난 한글 사진·영상 공모전에서 금상 수상작으로 선정됐다. 닌코 파블로비치 제공

이미지 확대 일본 출신 하기와라 에루가 처음 한글을 배울 때 사용했던 공책. 한글 자모의 음가를 가진 로마자가 대응돼 있다. 정회하 기자 닫기 이미지 확대 보기 일본 출신 하기와라 에루가 처음 한글을 배울 때 사용했던 공책. 한글 자모의 음가를 가진 로마자가 대응돼 있다. 정회하 기자

세줄 요약 고려대 한국어센터에 다니는 불가리아·일본·베트남 유학생 3명은 한글이 자신들의 진로와 삶을 바꾼 존재라고 했다. K팝과 한국 문화가 계기가 됐고, 짧게는 일주일 만에 자모와 문장을 익혔다고 했다. 이들은 한글에 한국인의 배려와 정이 스며 있다고 평가했다. 한글, 유학생 꿈과 진로 바꾼 특별한 문자

K팝·한국문화 계기로 학습 시작, 빠른 습득

한국인의 배려와 정이 스민 글자 평가

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“한글은 이제 제 삶과 운명에 깊이 연결된 존재가 됐어요. 키릴 문자가 제가 어디에서 왔는지 보여주는 글자라면, 한글은 제가 어디로 가고 있는지를 보여줍니다.”올해 초부터 서울에서 한국어 공부에 전념하고 있는 닌코 파블로비치(20·불가리아)는 한글과 얽힌 추억과 자부심을 유창한 우리말로 또렷하게 말했다.제100주년 한글날을 하루 앞둔 지난 8일, 한글을 배우며 꿈을 향한 디딤돌을 쌓고 있는 세계 청년 세 명을 서울 성북구에 있는 고려대 한국어센터에서 만났다. 고국도, 모국어도 서로 다르지만 각자의 삶에서 한글이 특별한 의미를 지닌다는 점만큼은 이들의 공통분모다.K팝에 푹 빠진 동생 덕에 이역만리 한국의 문화에 젖어든 닌코는 2023년부터 한국어를 배우기 시작했다. 자신의 고국으로 유학 온 한국인 친구들이 불가리아어를 공부하는 모습을 볼 때면 한국어를 ‘마스터’하겠다는 의지도 불타올랐다. 그간의 학업 성과가 켜켜이 쌓이다 보니, 올해부터는 한글의 본고장에서 청춘을 보내게 됐다.닌코에게 100번째 한글날을 한국에서 맞이한다는 점은 더욱 뜻깊다. 그는 한글을 ‘삶을 뒤바꾼 존재’라고 강조했다. 한글이 새겨진 기념품이 생길 때면 고국에 있는 가족에게 꼭 선물한다. 훈민정음 서문이 적힌 부채를 들고 계신 할머니의 모습을 사진에 담아 2024년 국립한글박물관 ‘제4회 내가 만난 한글 사진·영상 공모전’에서 금상을 타기도 했다. 닌코는 “원래는 당연히 불가리아에서 학업을 이어갈 거라고 생각했지만, 한국에서 한글을 배운 게 내 인생에서 가장 잘한 선택”며 입꼬리를 끌어올렸다.하기와라 에루(20·일본) 역시 첫 단추는 K팝이었다. 규슈 지역 구마모토 출신인 그가 꼽은 ‘한글 공부’의 첫 단추는 그룹 세븐틴의 일본 콘서트 현장이었다. 이를 계기로 공연 기획자가 되기로 마음먹은 그는 서점에서 한글 교본부터 샀다. 매일 A4 용지 위에 자모를 연습한 그가 한글로 ‘하기와라 에루’를 쓸 수 있기까지는 단 일주일밖에 걸리지 않았다. 에루는 “반드시 한국에서 꿈을 키우겠다고 단번에 결심한 만큼 공부에 힘을 썼다”고 말했다.세종대왕의 나라인 한국에서 한글과 한국 문학을 전문적으로 배우려는 세계인의 수요는 대폭 커지고 있다. 한국교육개발원에 따르면 올해 기준 국내 대학 학부에서 국어·국문학을 전공하는 외국인 유학생은 6689명으로 지난해(5358명)보다 24.8% 증가했다. 10년 전인 2016년(1890명)과 비교하면 무려 3.5배로 늘었다. 대학원생은 지난해 2412명에서 올해 3973명으로 64.7% 증가세를 보였다.베트남 남부 동나이에서 온 레 킴 둥(20) 역시 “배우기 쉽다”는 점을 한글의 가장 큰 매력으로 꼽았다. 그는 “한글의 모양이 베트남 문자인 ‘쯔꾸옥응으’와 모양이 너무 다르고 자모 조합 방식도 어색해서 당황했지만, 막상 배우기 시작하니 문장 하나를 쓰기까지 일주일 정도밖에 걸리지 않았다”며 “한국말은 아직 어색하지만, 글자를 쓰는 것만큼은 자신 있다”고 강조했다. 한국에서 경제학을 공부하고 싶다는 그는 “한글을 읽을 줄 알게 된 후로는 K드라마와 박물관, 미술관에 관심이 생겨 공부를 더 치열하게 하고 있다”며 미소를 지었다.에루는 모든 국민이 함께 쓰는 글자를 기념하는 날이 있다는 점이 신기하다며 ‘한글에 한국인들의 정이 배어 있다’고 표현했다. 그는 “하루가 멀다고 한글을 활용한 새로운 표현과 신조어가 등장하는 것을 보면, 표현과 소통이 일상화된 한국인의 진심이 엿보인다”고 말했다. 이어 “한글은 처음부터 남을 배려하는 마음으로부터 탄생한 글자”라며 “이곳에 있는 동안 날 챙겨줬던 한국인들의 따뜻함이 한글에도 묻어 있다고 본다”고 덧붙였다.