단종이 즐긴 그 맛…영월보감 요리경연 개최

세줄 요약 강원 영월군이 동서강정원 청령포원에서 ‘영월보감 요리경연대회’를 열어 단종과 영월의 역사·자연을 살린 메뉴를 발굴한다. 우수 메뉴는 ‘영월 맛집’ 현판과 홍보, 경영 컨설팅을 받고, 현장에서는 정원박람회도 함께 즐길 수 있다. 영월군, 영월보감 요리경연대회 개최

단종·영월 이야기 담은 메뉴 발굴

우수 업소에 맛집 현판·홍보 지원

이미지 확대 강원 영월군은 9일 영월보감 요리경연대회를 개최한다. 사진은 지난해 대회 모습. 닫기 이미지 확대 보기 강원 영월군은 9일 영월보감 요리경연대회를 개최한다. 사진은 지난해 대회 모습.

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강원 영월군은 9일 동서강정원 청령포원 ‘영월보감 요리경연대회’를 개최한다.올해로 2회째를 맞는 이 대회는 먹거리 관광자원으로 육성할 우수 외식업소와 특색 있는 메뉴를 발굴하기 위해 열린다. 군이 주최하고, 한국외식업중앙회 군지부가 주관한다.‘단종, 영월을 맛보다’가 주제인 올해 대회에서 참가자들은 영월의 자연과 역사 이야기를 활용한 다양한 요리를 내놓고, 심사위원들은 관람객 투표를 반영해 우수 메뉴를 선정한다. 우수 메뉴로 선정된 참가자에게는 ‘영월 맛집’ 현판이 전달되고, 온·오프라인 홍보와 경영 컨설팅도 제공한다.대회장에서는 국내 최대 규모의 정원박람회도 열려 가을의 정취를 만끽할 수 있다. ‘자연이 들려주는 이야기, 정원이 되다’를 주제로 한 박람회는 청령포에 유배된 단종의 삶과 정순왕후를 향한 그리움을 정원 예술로 풀어낸 ‘왕의 정원’과 정원식물존·시설존·체험존으로 꾸며졌다.김길수 군수는 “영월의 역사와 맛을 담은 우수 메뉴 발굴이 관광객 방문으로 이어질 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.