전남광주통합특별시, 백승주·윤난실 부시장 임명

균형발전·시민주권 부시장…정무직 인선 마무리

8일 통합점검회의 첫 참석…분야별 현안 점검 시작

이미지 확대 민형배 전남광주통합특별시장(가운데)이 8일 백승주 균형발전부시장(오른쪽)과 윤난실 시민주권부시장에게 임명장을 수여한 뒤 기념촬영하고 있다. 전남광주통합특별시 제공 닫기 이미지 확대 보기 민형배 전남광주통합특별시장(가운데)이 8일 백승주 균형발전부시장(오른쪽)과 윤난실 시민주권부시장에게 임명장을 수여한 뒤 기념촬영하고 있다. 전남광주통합특별시 제공

세줄 요약 전남광주통합특별시가 백승주 균형발전부시장과 윤난실 시민주권부시장을 임명했다. 시민추천제와 인사청문을 거친 첫 사례로, 두 부시장은 통합상황 점검회의와 시정질문 대비 회의에 참석하며 업무를 시작했다. 백승주·윤난실 부시장 임명 완료

시민추천제·인사청문 거쳐 확정

통합특별시 운영 체계 본격 가동

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전남광주통합특별시는 백승주 균형발전부시장과 윤난실 시민주권부시장을 8일 임명했다. 이들 정무직 지방부시장 후보자 2명에 대한 시의회 인사청문 절차가 마무리된데 따른 것이다.두 부시장은 임명 첫 공식 일정으로 이날 오전 통합상황 점검회의에 참석해 업무를 시작했다. 오후에는 시의회 시정질문 답변에 대비한 업무 공유 회의에 참석, 주요 시정 현안과 소관 업무를 살폈다.이번 임명은 전국 최초로 도입한 ‘부시장 시민추천제’를 통해 시민이 후보자 추천 과정에 참여하고, 시장 지명과 시의회 인사청문을 거쳐 이뤄졌다.백승주 균형발전부시장은 장성 출신으로 국립순천대학교 석좌교수로 재직했다. 기획재정부 기획조정실장과 재정혁신국장 등 중앙정부 주요 보직을 지냈다. 정책기획과 행정조정 능력을 바탕으로 지역발전과 균형발전 정책을 추진한 경험을 갖추고 있다는 평가다.백 부시장은 앞으로 균형발전, 예산, 자치분권, 조직, 관광, 건설, 에너지산업, 농축산식품, 해양수산 등 분야를 총괄하며 통합특별시의 균형 있는 성장을 이끌게 된다.윤난실 시민주권부시장은 강진 출신으로 제4대 광주광역시의회 의원을 지냈다. 대통령비서실 제도개혁비서관과 대통령직속 지방시대위원회 혁신자치전문위원장 등을 역임했다. 시민과 소통을 바탕으로 다양한 이해관계를 조정하고 공론화와 사회적 합의를 이끈 경험이 강점이다.윤 부시장은 앞으로 시민주권을 비롯해 청년, 교육, 보건복지, 여성·가족 등 시민의 삶과 밀접한 분야를 총괄, 시민의 목소리가 시정에 반영되는 참여행정을 강화하고 시민이 체감하는 정책을 구체화하는 역할을 수행한다.민형배 시장은 “두 부시장이 시민추천과 인사청문의 검증을 거쳐 임명된 만큼 그 의미와 책임이 크다”며 “전문성과 경험을 바탕으로 통합특별시의 안정적 운영과 시민이 체감하는 성과 창출에 힘써주길 기대한다”고 말했다.