극강의 스릴 ‘세계 최초 자이언트레볼루션’ 오픈…롯데월드 어드벤처 부산

최고 시속 110km…국내 론치형 롤러코스터 중 가장 빠른 속도

이미지 확대 세계 최초 롤러코스터 ‘자이언트레볼루션’ 오픈. 롯데월드 어드벤처 부산 제공 닫기 이미지 확대 보기 세계 최초 롤러코스터 ‘자이언트레볼루션’ 오픈. 롯데월드 어드벤처 부산 제공

세줄 요약 롯데월드 어드벤처 부산이 세계 최초 론치형 롤러코스터 ‘자이언트레볼루션’을 선보였다. 두 개의 하트를 겹친 듯한 독특한 외형이 눈길을 끌고, LSM 방식으로 급가속해 시작부터 강한 스릴을 준다. 최고 시속 110km로 50m 상공까지 치솟는다. 세계 최초 론치형 롤러코스터 공개

하트형 구조와 급가속 스릴 특징

최고 시속 110km, 50m 상공 도달

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롯데월드 어드벤처 부산이 신규 롤러코스터 ‘자이언트레볼루션’을 8일 공개했다.신규 롤러코스터는 기존 롯데월드 어드벤처 부산의 대표 스릴 어트랙션인 자이언트디거, 자이언트스윙, 자이언트스플래쉬에 이어 ‘자이언트’ 시리즈에 새롭게 추가되는 어트랙션이다.세계 최초 롤러코스터라는 타이틀을 앞세운 신기종 ‘자이언트레볼루션’은 독보적인 비주얼부터 눈길을 끈다. 두 개의 거대한 하트를 겹친 듯한 압도적인 모양으로 설치 순간부터 SNS에서 화제를 모았다.길게 뻗은 트랙을 오르내리며 달리는 일반적인 롤러코스터와 달리 거대한 두 개의 하트 모양 구조물로 전체 트랙을 압축한 것이 특징이다.또 리프트로 정상까지 오른 뒤 낙하하는 일반 롤러코스터와 달리 급가속하며 빠르게 튀어 나가는 LSM(linear synchronous motor) 론치형 롤러코스터로 시작부터 강렬한 스릴 선사한다.바이킹처럼 앞뒤로 반동을 주며 움직인 뒤 정상을 향해 솟구치는 것이 또 다른 특징으로, 최고 시속 110km로 국내의 론치형 롤러코스터 중 가장 빠른 속도를 자랑하며 세 번의 급가속에 걸쳐 단 몇 초 만에 트랙의 최고점인 50m 상공에 도달한다.롯데월드 어드벤처 부산은 대형 스릴 기종인 ‘자이언트레볼루션’을 추가 오픈하면서 21종의 라인업을 갖추게 됐다.