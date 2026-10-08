부산스포원파크서 10일 ‘가을바람 음악 산책’

세줄 요약 부산시설공단이 10일 오후 2시 스포원파크 수변광장에서 부산시립예술단과 함께 ‘가을바람 음악 산책’ 공연을 연다. 부산시립청소년교향악단 금관 5중주단이 30분간 무대에 올라 트럼펫, 호른, 트롬본, 튜바로 클래식과 대중가요, 영화 OST를 들려준다. 부산 스포원파크서 10일 가을 음악 공연 개최

금관 5중주단 출연, 클래식·대중가요·OST 연주

이용객·주민 누구나 자유 관람 가능

이미지 확대 부산시설공단, 스포원파크서‘가을바람 음악 산책’ 개최. 공단 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시설공단, 스포원파크서‘가을바람 음악 산책’ 개최. 공단 제공

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부산시설공단은 10일 오후 2시 스포원파크 수변광장에서 부산시립예술단과 함께하는 ‘2026년 찾아가는 예술단과 함께하는 ‘가을바람 음악 산책’ 공연을 개최한다.공연에는 부산시립청소년교향악단 금관 5중주단이 출연해 30분간 무대를 꾸민다. 트럼펫, 호른, 트롬본, 튜바 등 금관악기의 풍성한 선율로 클래식은 물론 대중가요와 영화 OST 등 친숙한 음악을 선보일 예정이다.연주곡은 Holiday March를 비롯해 신호등, 골든 등 익숙한 곡들로 구성한다.스포원파크 이용객과 지역 주민 누구나 자유롭게 관람할 수 있다.공단 관계자는 “가을의 정취가 깊어지는 계절에 스포원파크를 찾은 시민이 음악과 함께 여유로운 시간을 보내시길 바란다”라고 말했다.