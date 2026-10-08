부산시·BISTEP, 여성과학기술인 육성·지원 정책 보고서 발간

세줄 요약 부산시와 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP)이 여성과학기술인 육성·지원계획 수립을 위한 기반 연구 보고서를 발간했다. 보고서는 지역 여건과 현장 수요를 반영해 입직 확대, 포용적 연구환경 조성, 경력 복귀 지원, 정책 기반 강화 등을 제안했다. 부산시·BISTEP, 여성과학기술인 지원 보고서 발간

지역 여건·현장 수요 반영한 정책 방향 제시

입직 확대·경력 복귀 지원 등 과제 제안

이미지 확대 부산 여성과학기술인 정책 간담회 .BISTEP 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산 여성과학기술인 정책 간담회 .BISTEP 제공

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부산시와 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP)은 8일 ‘부산 여성과학기술인 육성 및 지원계획 수립을 위한 기반 연구’ 보고서를 발간했다.보고서는 지역 여건과 현장 수요를 반영한 여성과학기술인 육성․지원 정책의 추진 방향을 담았다.이번 연구는 부산시의 여성과학기술인 육성 및 지원계획 수립을 위한 기초자료를 마련하고자 추진됐다.보고서는 부산의 여성과학기술인 양성 기반이 안정적인 일자리와 지속적인 연구 경력으로 이어질 수 있도록 지원해야 한다고 강조했다.이를 위해 지역 여성과학기술인 입직 확대, 포용적 연구환경 조성, 연구 공백 및 경력 복귀 지원, 정책 추진 기반 강화 등을 제안했다.