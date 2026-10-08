‘어구는 돌아오는 거야!’ 한국수산자원공단 영상·사진 공모전

세줄 요약 한국수산자원공단 어구보증금관리센터가 폐어구로 인한 해양오염과 유령어업 문제를 알리기 위해 11월 5일까지 영상·사진 공모전을 연다. 누구나 참여할 수 있으며, 보증금제와 깨끗한 바다의 변화를 주제로 작품을 모집한다. 폐어구·유령어업 문제 알리기 위한 공모전 개최

영상·사진 2개 분야, 11월 5일까지 접수

보증금제와 깨끗한 바다 변화 표현 유도

이미지 확대 한국수산자원공단, ‘어구는 돌아오는 거야!’ 영상·사진 공모전. 공단 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국수산자원공단, ‘어구는 돌아오는 거야!’ 영상·사진 공모전. 공단 제공

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한국수산자원공단 어구보증금관리센터는 폐어구로 인한 해양오염과 유령어업 문제를 알리고자 11월 5일까지 ‘어구는 돌아오는 거야!’영상·사진 공모전을 개최한다고 8일 밝혔다.유령어업은 바다에 버려지거나 유실된 어구에 해양생물이 걸려 죽는 현상을 말한다.어구·부표 보증금제는 보증금을 포함한 통발, 장어통발, 자망, 부표 등을 사용한 뒤 지정된 반납장소에 반납하면 보증금을 환급하는 제도로, 2024년부터 시행되고 있다.공모 분야는 영상과 사진 2개 분야로, 영상은 1분 안팎 분량으로 폐어구 문제와 보증금제를 통해 만들어갈 깨끗한 바다의 변화 등을 표현하면 된다.사진은 버려진 어구로 인한 문제, 어구의 올바른 관리·회수, 폐어구를 줄이기 위한 실천 등을 담으면 된다.누구나 참여할 수 있으며, 영상은 개인 또는 4인 이하 팀으로, 사진은 개인으로만 응모할 수 있다.전달성·창의성·적합성·활용성·작품성을 기준으로 심사해 영상과 사진 분야별 대상 1점을 포함해 총 14점을 선정한다. 시상 규모는 총 1230만원 상당의 온누리상품권이다.