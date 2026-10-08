“시민의 오늘을 지키고 부산의 내일을 준비” 제10대 부산시의회 출범 100일

세줄 요약
- 출범 100일 성과와 향후 의정 방향 발표
- 조직개편안·추경안 합의, 협치 간담회 정례화
- 민생현장 회의·초광역 협력·자문기구 확대
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제10대 부산광역시의회 출범 100일 기자회견. 시의회 제공
부산광역시의회는 제10대 의회 출범 100일을 맞아 8일 기자회견을 열고 주요 성과와 향후 의정 운영 방향을 발표했다.
강 시의회 의장은 “지금 부산은 글로벌 해양수도를 향한 걸음에 박차를 가해야 하지만, 오늘을 살아가는 시민의 일상을 지키지 못한다면 아무리 빛나는 미래도 신기루에 불과하다”라며 “부산시의회가 시민의 든든한 버팀목이 되어 시민의 오늘은 지키고 부산의 내일은 준비하겠다”라고 밝혔다.
시의회는 이날 100일간의 주요 의정활동 성과로 부산시 조직개편안·민선 9기 첫 추가경정예산안 합의 및 여·야 협치 간담회 정례화 등 소통과 협력 기반 마련, 공공기관장 인사 검증 시스템 전면 개편 등 견제·감시 강화, 3개 특별위원회 조속 가동 등 발 빠른 현안 대응 등을 꼽혔다.
또 시민의 오늘을 지키는 의회, 부산의 내일을 준비하는 의회, ‘성과로 답하는 일 잘하는 의회 등 3가지 의정활동 방향을 제시하고 구체적인 실행계획을 밝혔다.
먼저 ‘시민의 오늘을 지키는 의회’를 위해 민생현장 회의를 본격적으로 가동하고, 부산상공회의소와 정책협의 창구를 마련해 기업과 전통시장, 골목상권 등 현장의 목소리를 정책에 적극 반영한다는 방침이다.
두 번째로 ‘부산의 내일을 준비하는 의회’를 위해 부·울·경 초광역 협력을 한층 강화한다.
박상근 서울시의원, 도봉구 학교 교육환경개선 예산 325억원 확정 이끌어
서울시의회 교육위원회 소속 박상근 의원(더불어민주당, 도봉2)은 8일 2026년도 서울시교육청 제2회 추가경정예산을 통해 도봉구 관내 초·중·고등학교 교육환경 개선을 위한 예산 총 324억 9800만원이 확정됐다고 밝혔다. 도봉 지역 학교들의 숙원 사업들이 대거 포함되어 교육 인프라가 획기적으로 개선될 전망이다. 이번에 확보된 예산은 학생들의 일상 공간인 특별교실과 강당, 체육관, 야외학습장, 수배전 설비 등 노후한 학교 시설을 신속하게 개선하고, 화재를 비롯한 각종 재난 위험으로부터 안전한 학습 환경을 다지는 데 집중적으로 활용될 예정이다. 세부적으로는 ▲신도봉중 수배전 시설 및 특별교실 환경개선 4억 3000만원 ▲백운초 특별교실 환경개선 및 전자칠판 설치 2억 3600만원 ▲효문고 강당 겸 체육관 시설 및 출입문 개선 1억 6900만원 ▲쌍문초 야외학습시설 및 정문 환경개선 9000만원 ▲효문중 화재 취약 샌드위치 패널 철거 6300만원 등이다. 특히 이번 추경 예산은 노후 수배전 시설 교체와 샌드위치 패널 철거처럼 학생 안전과 직결된 핵심 안전망을 마련하는 사업뿐만 아니라, 그린스마트 미래학교 전환 및 스마트기기 보급 등 미래형 학습 환경 조성을
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세 번째로 ‘성과로 답하는 일 잘하는 의회’를 구현한다. 의정자문위원회를 확대해 의회의 싱크탱크로 운영하고, 전문가들이 참여하는 의장 직속 자문기구를 통해 다양한 정책과제를 발굴한다.
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