부산 요리장들이 차린 한 끼 ‘부산반상’ 2종 선봬

세줄 요약 부산시가 지역 식재료와 음식문화를 한 상에 담은 ‘부산반상’ 2종을 개발했다. 2023년부터 이어온 부산음식 레시피 사업의 성과로, 올해는 실제 현장 활용과 ‘부산다운 한 끼’ 확장에 중점을 뒀다. 부산 식재료·음식문화 담은 부산반상 2종 개발

2023년부터 레시피 72종 축적, 현장 활용 확장

BCL 교육생 16명 참여, 박람회서 시민 공개

이미지 확대 부산의 식재료와 음식문화를 하나의 상차림에 담은 ‘부산반상’ . 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산의 식재료와 음식문화를 하나의 상차림에 담은 ‘부산반상’ . 부산시 제공

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부산시는 부산의 식재료와 음식문화를 하나의 상차림에 담은 ‘부산반상’ 2종을 개발했다고 8일 밝혔다.시는 2023년부터 부산음식 레시피 개발사업을 추진해 2023년 만찬형 23종, 2024년 반상형 25종, 2025년 한입거리 음식 24종 총 72종의 레시피를 개발했다.올해는 그동안 축적한 레시피를 실제 현장에서 보다 폭넓게 활용하는 데 중점을 두고, 기존 레시피와 부산 식재료를 활용한 ‘부산다운 한 끼’ 개발로 사업 방향을 확장했다.올해 부산음식 주제는 ‘부산의 셰프들이 차린 부산반상’.한국적인 ‘반상’ 형식을 기반으로 부산의 식재료에 다양한 조리법과 부재료를 접목해 부산의 자연과 음식문화를 한 상에 담아냈다.개발에는 부산경제진흥원의 인재 양성 프로그램인 BCL(Busan Culinary Lab) 아카데미의 교육생 16명이 참여했다.지난 7월부터 팀별 메뉴 구성과 조리 실습을 거쳐 ‘부산반상’ 4개 후보안을 개발하고, 이 가운데 2개 상차림을 선정했다.완성된 ‘부산반상’은 9일)부터 11일까지 열리는 부산국제음식박람회에서 시민에게 선보인다.