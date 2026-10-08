“부산병, 걱정마!” 부산이 그리운 이들을 위한 디지털 굿즈 플램폼 오픈

개설 이벤트로 ‘부캉이’ 촬영 응모 100명에게 모바일 상품권 증정

이미지 확대 디지털 굿즈 플램폼 ‘부산꾸’ 오픈. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 디지털 굿즈 플램폼 ‘부산꾸’ 오픈. 부산시 제공

세줄 요약 부산시가 부산 로컬 감성을 담은 디지털 굿즈 플랫폼 ‘부산꾸*’를 개설했다. 부산병과 Z세대의 디지털 굿즈·개인 브랜딩 흐름을 반영해 전용 일러스트, 스티커, 배경 화면을 제공하고, 광안대교·감천문화마을·부기 등 부산의 매력을 일상에서 즐기게 했다. 부산시, 디지털 굿즈 플랫폼 ‘부산꾸*’ 개설

부산병·Z세대 문화 반영한 감성 콘텐츠 제공

광안대교·감천문화마을·부기 등 아이템 배포

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부산시는 부산 로컬 감성을 담은 디지털 콘텐츠를 소장하고 즐길 수 있는 디지털 굿즈 플랫폼 ‘부산꾸*’를 개설, 운영한다고 8일 밝혔다.부산꾸는 국내외 관광객을 중심으로 확산하는 일명 ‘부산병’(부산을 잊지 못해 다시 찾고자 하는 여행 후유증) 트렌드를 겨냥해 기획됐다. 또 Z세대를 중심으로 확산하는 ‘디지털 굿즈’ 문화와 개인 브랜딩 트렌드도 반영했다.관광객이 일상에서 부산의 매력을 실용적이고 감성적으로 소비·공유할 수 있도록 지원한다.‘폰꾸’(스마트폰 꾸미기)와 ‘컴꾸’(컴퓨터·태블릿 배경 화면 꾸미기)는 개인 디지털 기기를 취향대로 꾸미는 최신 문화 현상이다.시는 이를 활용해 일상에서 부산의 감성과 브랜드를 자연스럽게 즐기고 스며들 수 있도록 전용 일러스트, 스티커, 배경 화면 등 맞춤형 디지털 콘텐츠를 제공한다.접속 경로는 부산시 누리집(메인→영상·콘텐츠→부산꾸), 전용 누리집(www.busan.go.kr/goods).광안대교, 감천문화마을 등 대표 랜드마크 중심의 감성 일러스트·영상 배경 화면은 물론 부산시 소통 캐릭터 ‘부기’ 등 부산 고유의 소소한 일상을 담은 디지털 스티커(PNG) 아이템을 배포한다.플랫폼은 주제별·아이템별·기기별·구군별 맞춤형 검색 체계를 구축해 이용자 편의성을 극대화했다.개설 기념 이벤트로 20일까지 북항 친수공원과 ‘부캉이’를 직접 촬영해 ‘내가 만든 굿즈’ 코너에 응모한 참가자 중 100명을 추첨해 1만원 상당 모바일 상품권을 증정한다.