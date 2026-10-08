“무용계 샛별 떴다”… 한양대 안원비, 국제콩쿠르 그랑프리 석권

세줄 요약 한양대 무용학과 현대무용 전공 안원비 학생이 2026 코리아국제현대무용콩쿠르에서 직접 안무한 ‘Unnatural’로 시니어 여자부 금상과 전체 대상인 그랑프리를 차지했다. 문화체육관광부 장관상과 상금 250만원도 받았고, 다른 학생들도 수상하며 학교의 성과를 더했다. 안원비, 현대무용 콩쿠르 금상·그랑프리 석권

직접 안무한 ‘Unnatural’로 사회적 획일성 표현

한양대 무용학과, 다른 학생들도 잇단 수상

이미지 확대 한양대 무용학과 안원비 학생이 ‘2026 코리아국제현대무용콩쿠르’ 전체 대상(그랑프리) 수상 후 대회 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 댄스플래너 제공 닫기 이미지 확대 보기 한양대 무용학과 안원비 학생이 ‘2026 코리아국제현대무용콩쿠르’ 전체 대상(그랑프리) 수상 후 대회 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 댄스플래너 제공

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한양대학교 무용학과 현대무용 파트 안원비 학생(23학번)이 ‘2026 코리아국제현대무용콩쿠르’에서 시니어 여자부 금상에 이어 전체 대상(그랑프리)을 수상하며 문화체육관광부 장관상을 받았다고 8일 밝혔다.이번 대회는 신진 무용예술가 발굴·육성을 위해 마련된 국제 현대무용 경연대회로 본선은 지난달 28일부터 30일까지 천안예술의전당에서 열렸다. 전체 대상은 각 부문 금상 수상자 가운데 단 1명을 선정해 수여하는 대회 최고상이다.안 학생은 직접 안무한 작품 ‘Unnatural’로 시니어 여자부 금상을 받은 데 이어, 전체 대상까지 거머쥐며 문화체육관광부 장관상과 상금 250만원을 수여받았다. 작품 ‘Unnatural’은 끊임없이 비교되고 소비되는 현대 사회에서 이성과 규범이 앞서며 움직임이 획일화되는 모습을 신체 언어로 풀어낸 수작이다.안 학생은 “이번 작품에서는 ‘나라는 사람’을 보여주는 데 중점을 뒀다”며 “작품을 준비하며 스스로를 많이 연구하고 성장할 수 있었다”고 소감을 전했다.한편 이번 대회에서는 한양대 무용학과 학생들의 선전이 이어졌다. 신서진 학생은 천안시장상, 나원아 학생은 운영위원장상을 각각 수상하며 학교의 위상을 높였다.