[사고] AI 시대에도 ‘한 줄의 진실’은 당신 손에

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[사고] AI 시대에도 ‘한 줄의 진실’은 당신 손에

입력 2026-10-08 00:15
수정 2026-10-08 00:15
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

122년 最古 역사의 서울신문 수습기자 채용

질주하는 인공지능(AI)은 친구입니까, 적입니까. 가짜는 무엇이며 진실은 어디에 숨었﻿는가요. 무엇도 분간할 수 없는 전전반측의 시대. 별 없고 달 없는 그믐밤처럼 캄캄합니다. 칠흑의 혼돈 속에 겨우 기자의 펜 한 자루가 무슨 소용이냐고 묻습니다. 무량의 어둠 속에 그래도 성냥불 하나를 긋고 또 긋는 한 사람, 그대는 기자입니다. 122년 역사의 서울신문이 역량 있는 수습기자를 찾습니다. 종합미디어 그룹으로 도약하는 서울신문의 새 주인공이 되십시오. 뜨겁게 목격하고 거침없이 증언할 청춘. 문을 활짝 열고 그대를 기다립니다.

■서류접수 : 10월 13일(화) 18시까지 서울신문 채용홈페이지 접수(https://recruit.seoul.co.kr)

■ 접수마감일은 지원자가 집중될 수 있으니 미리 접수하시기 바랍니다.

■ 문 의 : 서울신문 인사팀(02-2000-9061∼3 / insa@seoul.co.kr)

2026-10-08 1면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
서울신문에서 모집하는 직종은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로