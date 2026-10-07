삼성·SK·증권사로… 공직사회 ‘허리’ 5000명 떠났다

‘정책 설계’ 5급 이상 1046명 작년 의원면직… ‘자발적 사직’ 5년간 5343명

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이미지 확대 1만 5000명 이상의 공무원들이 근무하고 있는 세종시 정부세종청사. 지난 2월 재정경제부 파견 국세청 사무관에 이어 지난달 기후에너지환경부 사무관과 산하 청 소속 주무관이 자살로 생을 마감했다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 1만 5000명 이상의 공무원들이 근무하고 있는 세종시 정부세종청사. 지난 2월 재정경제부 파견 국세청 사무관에 이어 지난달 기후에너지환경부 사무관과 산하 청 소속 주무관이 자살로 생을 마감했다. 연합뉴스

이미지 확대 공무원 5급 조기승진제 도입 김성훈 인사혁신처 차장이 지난 5월 11일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 5급 조기승진제와 전문가 공무원 확대를 골자로 하는 공무원임용령 개정안 등을 입법예고한다고 밝히고 있다. 정부는 올해부터 업무성과가 뛰어난 6급 공무원을 5급으로 신속하게 특별승진임용하기 위한 5급 조기승진제를 도입한다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 공무원 5급 조기승진제 도입 김성훈 인사혁신처 차장이 지난 5월 11일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 5급 조기승진제와 전문가 공무원 확대를 골자로 하는 공무원임용령 개정안 등을 입법예고한다고 밝히고 있다. 정부는 올해부터 업무성과가 뛰어난 6급 공무원을 5급으로 신속하게 특별승진임용하기 위한 5급 조기승진제를 도입한다. 연합뉴스

세줄 요약 최근 5년간 5급 이상 공무원 5300여명이 공직을 떠났고, 특히 정책 실무를 맡는 허리급 이탈이 두드러졌다. 낮은 보수와 과다한 업무, 승진 적체가 원인으로 꼽히며, 민간의 전문인력 수요까지 겹쳐 공직 이탈이 가속화됐다. 공직 허리급 5급 이상 이탈 5300여명

낮은 보수·업무과다·승진적체 원인

민간의 전문인력 수요와 보상 격차

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최근 이희곤 전 재정경제부 외환제도과장(3급)이 삼성전자 상무로, 정여진 전 재경부 전략경제총괄과장(4급)이 SK하이닉스 부사장으로 자리를 옮겼다. 두 사람은 지난 7월 정부공직자윤리위원회 취업심사를 통과했다. 세계국채지수(WGBI) 편입과 한미 전략투자 등 핵심 정책을 다뤘던 핵심 인력들이었다.금융위원회에서는 올해 초 핵심 과장급 3명이 메리츠증권·삼성증권·법무법인 광장 등으로 한꺼번에 이직했다. 공정거래위원회에서도 지난해 6월 이후 재취업 신고자 14명 중 9명(64.3%)이 로펌행을 택했다. 한 경제부처 공무원은 7일 “과장 때 나가야 국장보다 취업심사에서 업무 연관성 범위가 좁아 이직에 유리하다”고 말했다.공무원의 공직 이탈이 7~9급 저연차를 넘어 정책 실무를 책임지는 3~5급 ‘허리급’으로 확산하고 있다. 최근 5년간 5급 이상 행정부 국가공무원만 5300여명이 짐을 쌌다. 전문성·경력 개발과 자율성을 높이는 조직문화 혁신이 필요하다는 지적이 나온다.국회입법조사처에 제출된 인사혁신처 ‘관리자급 공무원 이탈’ 자료에 따르면 지난해 5급 이상 행정부 일반직 국가공무원 1046명이 ‘의원면직’ 처리됐다. 의원면직은 스스로 공직을 나가는 자발적 퇴직을 뜻한다. 이 가운데 5급이 490명(46.8%)으로 절반에 육박했고, 4급 314명(30%), 3급 41명(4%), 고위공무원 201명(19.2%)이었다.이렇게 해마다 1000명 넘게 나가면서 2021년부터 지난해까지 의원면직한 5급 이상 공무원은 5343명에 달했다. 5급이 2429명(45.5%)으로 가장 많았고 4급 1689명, 3급 272명 등이었다. 국가가 오랜 기간 양성한 정책 전문인력이 경력 중간 단계에서 대거 빠져나간 셈이다.전체 의원면직자 중 관리자급 비중은 2022년 24.2%에서 지난해 27.7%로 높아졌다. 실제 이탈 증가는 이직 의향 급증과 맞물린다. 한국행정연구원 공직생활실태조사에서 5급 이상 관리자급의 이직 의향은 2024년 51.9%로 역대 최고였다.이직을 고려하는 이유는 낮은 보수(39.9%)가 가장 컸다. 이어 과다한 업무(16.4%), 승진 적체(10.4%), 보람 부족(10.1%), 노후 불안(7.1%), 가치관 불일치(6%), 상하관계(5.4%) 순이었다. 보수 문제를 넘어 ‘공직에 남을 이유’가 점점 약해지고 있다는 분석이 나온다. 연구원은 이직 의향의 단기간 급등 현상과 관련해 “공직 내부의 이직에 대한 저항이 크게 약화되고, 조직 잔류의 동기가 감소하고 있음을 방증한다”고 판단했다.민간기업과 로펌도 유능한 공무원에게 ‘러브콜’을 보낸다. 재경부의 국제금융·외환, 금융위의 자본시장, 공정위의 기업 조사·규제 등 공직에서 쌓은 전문성이 시장에서 요긴하게 활용되기 때문이다. 반도체·금융·로펌 등에서 공무원 출신의 수요가 커지면서 공직과 민간의 보상 격차도 이직 유인으로 작용한다. 한국행정연구원은 “정책을 설계하고 후배 공무원을 관리하는 핵심 리더 관리자급 이탈은 정책 추진의 연속성과 조직 안정성을 흔드는 심각한 조직 위기로 연결될 가능성이 높다”며 “연차별 유출 경로를 파악해 대응하는 노력이 필요하다”고 제언했다.정부는 인재 이탈을 막으려고 올해 처음 6급 공무원 100명을 승진소요 최저연수와 관계없이 조기 승진시키는 ‘5급 조기승진제’를 도입했다. 그러나 한쪽에서는 우수 인재를 빨리 사무관으로 키우고, 다른 한쪽에서는 이미 성장한 3~5급 핵심 인력이 민간으로 빠져나가는 상황이 반복되는 형국이다. 승진이라는 당근책만으로는 핵심 인력의 공직 이탈을 막기에 역부족이다.염지선 한국행정연구원 국정데이터조사센터 소장은 “임금격차가 크게 벌어지는 20년차 이상 과장급·고공단의 이탈은 사실 막을 방법이 없다”면서도 “비경제성을 알고도 입직한 젊은 공무원들이 중시하는 전문성과 경력개발을 통한 자아실현, 자율성, 독립성을 보장하는 유연한 조직환경을 만들어 조직 충성도와 업무 몰입도를 높이는 게 중요하다”고 강조했다.