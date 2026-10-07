김천구미역서 KTX 차량 장애…승객 550명 비상열차로 환승

현재 정상 운행…고속열차 20대 10∼40분 지연

사진은 기사와 무관함. 출발 대기 중인 고속열차. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 사진은 기사와 무관함. 출발 대기 중인 고속열차. 서울신문 DB

세줄 요약 7일 오전 김천구미역에서 KTX 서울-마산 열차 차량에 장애가 발생해 운행이 중지됐다. 코레일은 초기대응팀을 현장에 보내 긴급조치에 나섰고, 승객 550명은 낮 12시 8분쯤 비상대기열차로 환승했다. 다른 열차는 정상 운행 중이다. 김천구미역 KTX 차량 장애로 운행 중지

승객 550명 비상대기열차로 환승 완료

고속열차 20대 10~40분 지연 발생

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

7일 오전 10시 41분쯤 경부고속선 김천구미역에서 KTX 열차(서울-마산) 차량에 장애가 발생해 운행을 중지했다.코레일은 초기대응팀을 현장에 파견해 긴급조치에 나섰다.해당 열차에 탑승하고 있던 승객 550명은 낮 12시 8분쯤 비상대기열차로 환승했다.현재 다른 열차는 정상 운영 중이며, 고속열차 20대가 약 10~40분 지연됐다.코레일 관계자는 “정확한 장애 원인을 파악하고 있다”고 말했다.