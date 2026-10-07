세종시 무상급식 예산 삭감 방침 속 논의 나서
대전시 식품비 단가 내년부터 15% 인상 준비
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
학교 급식. 연합뉴스 자료사진
민선 9기 재정난을 겪는 세종시와 대전시의 학교 무상급식비 지원을 놓고 엇갈린 행보를 보이고 있다. 세종은 삭감이 불가피하다는 입장이지만 대전은 내년 대폭 인상을 예고했다.
7일 세종시와 세종교육청에 따르면 양 기관은 교육행정협의회를 통해 학교 급식비 지원 논의에 나섰다. 무상급식 예산은 현재 교육청과 지자체가 각각 50%를 분담하는데 시가 재정난을 들어 자체 분담을 줄이기로 했다.
시는 무상급식비 239억원과 별도 친환경 농산물 구입비 51억원 등 학교 급식 예산으로 연간 290억원을 교육청에 지원하고 있다. 다만 무상급식 예산이 비법정 예산이고 지자체의 재정난을 고려해 삭감이 불가피하다는 입장이다. 전액 삭감 가능성까지 제기된 가운데 양 기관 실무 협의에서 일부 줄이는 방식으로 논의가 진행되는 것으로 알려졌다.
세종시 관계자는 “시청 내부적으로는 최대한 줄인다는 방침을 마련된 것으로 안다”면서 “시장과 교육감 간 논의를 통해 최종 분담 비율이 결정될 것 같다”고 말했다.
반면 대전시는 올해 400억원 수준인 무상급식비를 내년에는 449억원 규모로 확대할 예정이다. 대전의 학교 급식단가가 전국 꼴찌 수준이라는 자료가 나온 뒤 무상급식비에 포함된 식품비 단가를 인상하기로 했다. 무상급식비와 별도로 지원하는 친환경 농산물 구입비(약 83억원)를 포함하면 약 530억원에 달할 전망이다.
전날 열린 대전시 확대간부회의에서 허태정 시장은 “대전이 전국에서 가장 낮은 수준의 급식비로 점심 식사를 제공하고 있는데 절대 있어서는 안 된다”라며 “재정이 어렵다고 해도 아이들의 건강과 시민의 건강 문제는 우선해서 챙겨야 할 사안”이라며 15% 인상을 지시했다. 앞서 대전시교육청은 시에 식품비 13.4% 인상을 요구했다.
박승진 서울시의원, ‘중랑구 가을 축제 릴레이 개최 환영… “봄 장미축제 이을 명품 가을 축제 싹 틔워”
서울시의회 박승진 의원(더불어민주당·중랑3)이 지난 3일과 4일 이틀 동안 중랑구 일대에서 펼쳐진 가을 축제 릴레이를 반기며, 지역사회가 명실상부한 사계절 문화도시로 탈바꿈하고 있다는 뜻을 밝혔다. 그간 중랑구는 대표 봄 행사로 꼽히는 ‘서울장미축제’에 비해 가을에 즐길 만한 콘텐츠가 적다는 아쉬움이 제기되어 왔다. 이에 박 의원은 중랑천 변을 활용한 가을철 문화예술 예산을 꾸준히 챙기고 축제 기반을 다지는 데 주력해 왔으며, 이 같은 다방면의 노력이 이번 주말 연속 축제라는 결실을 보게 됐다. 우선 3일 토요일 저녁 7시에는 중랑구 장미공원 야외무대에서 제15회 그랜드오페라축제 ‘장미공원’의 막이 올랐다. 서울시 민간축제 지원 대상으로 지정된 이번 무대는 600석에 달하는 야외 객석을 마련해 관람객들에게 전석 무료로 선착순 제공됐다. 이어 10월 4일 일요일 오후 5시에는 중화 체육공원에서 ‘제1회 서울 희희낙락 페스티벌’이 개최됐다. 중랑문화원에서 주최, 주관하고 서울시가 함께하는 이 축제는 온 가족이 함께 즐기는 가을 음악회를 주제로 시민들에게 다가갔다. 트로트 황태자로 불리는 가수 박현빈과 감성 발라더 가수 유미의 축하공연, 시니어모델 워킹쇼, 타
서울시의회 바로가기
대전시 관계자는 “지난해와 올해 식재료 가격과 물가 상승에 비해 식품비 단가 인상 폭이 낮게 반영됐다”면서 “성장기 학생들에게 다양하고 질 좋은 식재료를 제공하고 어려움을 겪는 학교 급식 현장의 부담을 줄일 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.
세줄 요약
- 세종시, 재정난 이유로 무상급식비 삭감 검토
- 대전시, 급식단가 최하위 지적에 15% 인상 결정
- 두 도시, 학교 급식 지원 정책 정반대 흐름
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
재정난을 겪는 상황에서 세종시와 대전시의 무상급식비 정책 방향은?