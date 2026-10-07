부산시 누리집 전면 개편…AI 시민 비서 서비스 등 도입

세줄 요약 부산시가 대표 누리집 메인화면을 이미지·영상 중심에서 정보 중심 3단 구조로 바꾸고, 자주 찾는 서비스와 주요 소식, 공식 SNS를 한눈에 보이게 재배치했다. 또 24시간 질문에 답하는 생성형 AI 시민 비서를 시범 운영하며 생활 밀착 정보를 넓게 제공한다. 대표 누리집, 콘텐츠 중심 3단 구조 개편

자주 찾는 서비스·주요 소식·SNS 재배치

생성형 AI 시민 비서 시범 운영 시작

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부산시는 시 대표 누리집 메인화면을 새롭게 개편하고, 생성형 인공지능(AI) 기반 AI 시민 비서 시범 운영에 들어간다고 7일 밝혔다.시민 누구나 필요한 정책과 혜택을 보다 쉽게 확인하고 편리하게 이용할 수 있도록 시 대표 누리집(www.busan.go.kr)을 이미지·영상 중심 화면 구성에서 필요 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 콘텐츠 중심 3단 구조로 개편했다.좌측에 시민 이용 빈도가 높은 서비스를 배치, 클릭 한 번으로 빠르게 접근할 수 있도록 했다. 중앙에는 꼭 알아야 할 주요 소식을 한눈에 확인할 수 있도록 중앙 메인 배너를 구성했고, 우측에는 실시간 노출되는 공식 누리소통망(SNS) 콘텐츠를 배치, 생생한 시정 소식을 빠르게 전달받을 수 있도록 했다.누리집 개편과 함께 24시간 질문에 응답하는 생성형 인공지능(AI) 기반 챗봇 서비스 ‘AI 시민 비서’를 7일부터 시범 운영한다.AI 시민 비서는 기존 보도자료와 부산시보 등의 정보를 제공하던 ‘AI 부기 뉴스’를 고도화한 서비스로, 청년·문화·관광·생활체육 분야 개별 포털 정보를 추가로 연계하고 지식 데이터를 확대해 시민 생활과 밀접한 정보를 폭넓게 제공한다.시는 시범운영 기간 이용 현황과 질문 유형 등을 분석, 답변 정확도와 이용 편의성을 개선해 내년 상반기 중 본격 운영할 예정이다.