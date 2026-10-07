“오직 시민행복·부산발전 위한 의정활동” 제10대 부산시의회 출범 100일

세줄 요약
- 제10대 부산시의회 출범 100일 기념행사 개최
- 백일 떡 나눔·기자회견으로 성과와 방향 제시
- 기념 영상 공개와 연탄 1만 장 기부 추진
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
부산시의회 전경
부산시의회는 8일 제10대 의회 출범 및 개원 100일을 맞아 ‘오직 시민 행복과 오직 부산발전을 위한 의정활동’을 주제로 기념행사를 한다.
이날 오전 강무길 의장을 비롯한 의장단과 상임위원장, 양당 원내대표, 특별위원장 등이 참석한 가운데 백일 떡을 함께 나누며 출범 100일을 기념한다.
이어 출범 100일 기자회견을 열고 지난 100일간의 주요 의정 성과를 알리고 향후 의정 운영 방향을 제시할 예정이다.
또 개원 100일인 13일부터는 시민과의 소통을 위한 기념 콘텐츠를 선보인다. 의장의 100일 기념 메시지와 함께 제10대 의회 성과 및 향후 의회 운영 방향을 담은 기념 영상을 제작, 홈페이지와 SNS, 의회 홍보관 등을 통해 시민에게 알릴 계획이다.
15일에는 ‘사랑의 연탄 나눔’ 행사를 통해 따뜻한 의정활동을 실천한다. 의원과 사무처 직원 등 60여 명이 참여한 가운데 연탄 1만 장을 기부할 예정이다.
송윤정 서울시의원 대표 ‘예산·재정연구회’, 서울 세무행정 경험 콜롬보와 공유… 국제 정책교류 넓혀
송윤정 서울시의원(더불어민주당, 비례)은 지난 6일 서울시의회 의원회관 제1대회의실에서 자신이 대표를 맡고 있는 의원연구단체 ‘예산·재정연구회’ 주관으로 ‘스리랑카 콜롬보시의회와의 정책교류회’를 개최하고, 서울시의 선진 세무행정 운영 노하우와 재정 투명성을 극대화하기 위한 방안을 공유했다고 밝혔다. 이번 행사는 예산·재정연구회(이하 연구회)의 주요 연구활동 중 하나로 기획됐다. 스리랑카 콜롬보시 세무정보시스템 구축 ODA 사업 이행을 위해 한국을 찾은 세무행정 연수단을 초청해 성사됐으며, 콜롬보시의회(CMC) 세무평가국·재무국 실무진 및 스리랑카 디지털경제부 관계자 등 총 9명이 자리에 함께했다. 이날 송 의원은 직접 진행을 맡아 교류회를 이끌었다. 연구회에서는 김정애·민경희·박규남·박희정·이소라 의원이 동참했으며, 서울시 측에서는 임재근 재무국장과 김연주 재무과장을 포함한 재무국 실무진이 대거 참석해 깊이 있는 논의를 나눴다. 송 의원은 환영사에서 “세금은 시민이 정부에 보내는 신뢰”라며 “그 신뢰에 보답하는 길은 세금을 정확하게 걷고, 제대로 쓰고, 투명하게 그 결과를 시민께 공개하는 것”이라고 말했다. 이어 “재정 정보의 투명성이 높아질수록 국가의
서울시의회 바로가기
강무길 의장은 “제10대 의회 출범 100일을 맞아 지난 100일의 발걸음을 시민과 함께 돌아보고, 앞으로도 시민의 목소리에 귀 기울이며 현장에서 답을 찾는 의정활동을 펼치겠다”라고 밝혔다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
부산시의회 제10대 의회 출범 기념행사의 주제는?