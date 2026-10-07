“오직 시민행복·부산발전 위한 의정활동” 제10대 부산시의회 출범 100일

세줄 요약 부산시의회가 제10대 의회 출범 100일을 맞아 기념행사를 열고 지난 100일의 의정 성과와 향후 운영 방향을 시민에게 알릴 예정이다. 백일 떡 나눔과 기자회견을 진행하고, 13일부터는 기념 영상과 메시지를 홈페이지·SNS에 공개한다. 15일에는 연탄 1만 장 기부 행사도 한다. 제10대 부산시의회 출범 100일 기념행사 개최

백일 떡 나눔·기자회견으로 성과와 방향 제시

기념 영상 공개와 연탄 1만 장 기부 추진

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부산시의회는 8일 제10대 의회 출범 및 개원 100일을 맞아 ‘오직 시민 행복과 오직 부산발전을 위한 의정활동’을 주제로 기념행사를 한다.이날 오전 강무길 의장을 비롯한 의장단과 상임위원장, 양당 원내대표, 특별위원장 등이 참석한 가운데 백일 떡을 함께 나누며 출범 100일을 기념한다.이어 출범 100일 기자회견을 열고 지난 100일간의 주요 의정 성과를 알리고 향후 의정 운영 방향을 제시할 예정이다.또 개원 100일인 13일부터는 시민과의 소통을 위한 기념 콘텐츠를 선보인다. 의장의 100일 기념 메시지와 함께 제10대 의회 성과 및 향후 의회 운영 방향을 담은 기념 영상을 제작, 홈페이지와 SNS, 의회 홍보관 등을 통해 시민에게 알릴 계획이다.15일에는 ‘사랑의 연탄 나눔’ 행사를 통해 따뜻한 의정활동을 실천한다. 의원과 사무처 직원 등 60여 명이 참여한 가운데 연탄 1만 장을 기부할 예정이다.강무길 의장은 “제10대 의회 출범 100일을 맞아 지난 100일의 발걸음을 시민과 함께 돌아보고, 앞으로도 시민의 목소리에 귀 기울이며 현장에서 답을 찾는 의정활동을 펼치겠다”라고 밝혔다.