올가을 첫 한파 특보… 패딩 꺼내야 하나

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올가을 첫 한파 특보… 패딩 꺼내야 하나

입력 2026-10-06 18:01
수정 2026-10-06 18:01
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올가을 첫 한파 특보… 패딩 꺼내야 하나
올가을 첫 한파 특보… 패딩 꺼내야 하나 올가을 첫 한파 특보가 내려진 6일 아침 강원 평창군 대관령면 일원에 서리가 내려 있다. 7일도 전국이 대체로 맑지만 아침 최저기온은 2~14도로 예보되는 등 출근길은 쌀쌀하겠다. 북서쪽에서 찬 공기가 유입돼 한파 특보가 발효된 강원도와 경북 내륙 산지에는 얼음이 얼거나 서리가 내리는 곳도 있겠다.
평창 연합뉴스


올가을 첫 한파 특보가 내려진 6일 아침 강원 평창군 대관령면 일원에 서리가 내려 있다. 7일도 전국이 대체로 맑지만 아침 최저기온은 2~14도로 예보되는 등 출근길은 쌀쌀하겠다. 북서쪽에서 찬 공기가 유입돼 한파 특보가 발효된 강원도와 경북 내륙 산지에는 얼음이 얼거나 서리가 내리는 곳도 있겠다.

평창 연합뉴스

2026-10-07 12면
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