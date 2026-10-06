[사고] 미래를 보는 시간으로의 초대

세줄 요약 서울신문이 10월 28일 서울신라호텔에서 제11회 서울미래컨퍼런스를 개최한다. 올해 주제는 ‘미래의 기원-지능의 연결과 공존: AX 초자율 사회’다. 토머스 사전트와 마이크 매시미노가 참여해 AI 대전환, 초자율 산업혁명, 지구 밖 여정을 논의한다. 서울신문, 10월 28일 미래컨퍼런스 개최

AI 대전환·초자율 사회 주제 논의

토머스 사전트·마이크 매시미노 참여

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2026-10-07 1면

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서울신문사는 오는 28일 서울신라호텔에서 ‘미래의 기원-지능의 연결과 공존: AX 초자율 사회’를 주제로 제11회 서울미래컨퍼런스(SFC)를 개최합니다. 올해 SFC는 2011년 노벨경제학상 수상자인 토머스 사전트 미국 뉴욕대 석좌교수, 허블 우주망원경을 두 차례 수리한 마이크 매시미노 전 미국항공우주국(NASA) 우주비행사 등을 초청해 AI 대전환과 초자율 산업 혁명, 인류의 새로운 지구 밖 여정을 논의합니다. 미래 에너지 혁신과 청정 에너지 인프라, 한국형 미래도시, 우주·방산, 한중 과학기술 협력, 웰에이징 테크를 주제로 한 6개 독립 포럼도 열립니다. 여러분의 많은 관심과 참여를 바랍니다.■주제:미래의 기원-지능의 연결과 공존: AX 초자율 사회■장소:서울신라호텔■일시:2026년 10월 28일(수) 09:00~17:30■주최:서울신문■후원:과학기술정보통신부, 산업통상부, 중소벤처기업부■문의:서울미래컨퍼런스 사무국 ☎ 02-2000-9363