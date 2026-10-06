[포토] 올가을 첫 한파… 하얗게 서리 내린 대관령

세줄 요약 화요일 전국은 대체로 맑겠지만 북서쪽 찬 공기 유입으로 아침 기온이 낮아 쌀쌀하다. 강원 일부 지역은 한파 특보가 발효돼 전날보다 5도 안팎 더 떨어지겠고, 바람까지 강해 체감온도는 더 낮겠다. 낮 기온은 20~24도로 오르며 일교차가 크게 벌어진다. 전국 대체로 맑음, 아침 기온 큰 폭 하락

강원 일부 한파 특보, 체감온도 더 낮음

낮 20~24도, 일교차 15도 안팎 확대

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화요일인 6일은 전국이 대체로 맑고 아침 기온이 낮아 출근길이 쌀쌀하겠다.이날 오전 5시 현재 기온은 서울 10.6도, 인천 13.7도, 수원 8.6도, 춘천 5.7도, 강릉 12.4도, 청주 11.6도, 대전 10.6도, 전주 10.2도, 광주 12.4도, 제주 18.9도, 대구 14.1도, 부산 15.0도, 울산 12.7도, 창원 14.6도 등이다.낮 기온은 20∼24도로 예보됐다.오는 8일까지는 기온이 평년(최저 8∼16도, 최고 21∼24도)과 비슷하거나 조금 낮겠다.북서쪽에서 찬 공기가 유입돼 한파 특보가 발효된 강원도 일부 지역에는 아침 기온이 전날보다 5도가량 낮아지겠다.바람도 강하게 불어 체감 온도는 더욱 낮겠다.전국 대부분 지역에서 일교차가 15도 안팎으로 벌어지겠으니 건강관리에 유의해야겠다.미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’으로 예상된다.경상권 울릉도·독도에는 5㎜ 미만의 비가 내리는 곳이 있겠다.제주도 해상을 중심으로 높은 물결이 일겠으니 항해나 조업 시 각별한 주의가 필요하겠다.바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼2.5m, 서해·남해 1.0∼2.5m로 예상된다.