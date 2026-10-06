[속보] 경찰, ‘암살자(들)’ 유해진 신변보호 조치 가동

이미지 확대 보수 성향 단체 신자유연대는 4일 오후 2시쯤부터 서울 성북구 유해진의 자택 앞에서 ‘영화 암살자(들) 제작자 및 배우 규탄’ 집회를 진행했다. 2026.10.4 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 보수 성향 단체 신자유연대는 4일 오후 2시쯤부터 서울 성북구 유해진의 자택 앞에서 ‘영화 암살자(들) 제작자 및 배우 규탄’ 집회를 진행했다. 2026.10.4 뉴시스

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영화 ‘암살자(들)’의 역사 왜곡 논란으로 출연 배우와 제작사에 대한 항의가 이어지는 가운데 경찰이 주연 배우 유해진씨에 대한 신변보호 조치에 나섰다.서울 성북경찰서는 6일 유씨 소속사로부터 신변보호 요청을 받고 안전조치를 가동했다고 밝혔다.이는 지난 4일부터 유해진의 자택으로 알려진 성북구 단독주택 앞에서 규탄 집회가 열리고 온라인에 협박성 발언이 올라오는 등 신변 위협 우려가 커진 데 따른 조치다.경찰 관계자는 “이날 오후 소속사에서 신청한다고 연락이 돼서 안전조치했다”며 “범죄 피해를 당한 것뿐만 아니고 우려가 있을 때도 안전조치를 한다”고 설명했다.