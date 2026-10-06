싸게 사고 경매 체험하고… 가을의 진미‘ 광어·은갈치축제’ 올해도 흥행몰이하나

세줄 요약 제주에서 서귀포 은갈치 축제와 제주광어 대축제가 연이어 열린다. 현장 경매와 무료 시식, 공연, 체험 프로그램이 마련돼 도민과 관광객의 발길을 모은다. 제주도는 두 축제를 통해 수산물 소비를 늘리고 지역 관광도 함께 살릴 계획이다. 서귀포 은갈치 축제, 경매·시식·공연 행사

제주광어 대축제, 체험·먹거리·참여 프로그램

제주도, 수산물 소비와 관광 활성화 기대

이미지 확대 제9회 제주광어 대축제가 9일부터 11일까지 사흘간 제주어류양식수협 본소 일원에서 열린다. 사진은 2024년 광어대축제 모습. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 제9회 제주광어 대축제가 9일부터 11일까지 사흘간 제주어류양식수협 본소 일원에서 열린다. 사진은 2024년 광어대축제 모습. 제주도 제공

이미지 확대 제7회 서귀포 은갈치 축제가 오는 8일부터 10일까지 사흘간 서귀포항 동부두 일원에서 열린다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 제7회 서귀포 은갈치 축제가 오는 8일부터 10일까지 사흘간 서귀포항 동부두 일원에서 열린다. 제주도 제공

이미지 확대 제9회 제주광어 대축제가 9일부터 11일까지 사흘간 제주어류양식수협 본소 일원에서 열린다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 제9회 제주광어 대축제가 9일부터 11일까지 사흘간 제주어류양식수협 본소 일원에서 열린다. 제주도 제공

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가을 제주 바다의 진미를 맛볼 수 있는 수산물 축제가 잇따라 열린다. 제주의 대표 양식수산물인 광어와 은빛 물결을 자랑하는 제주 은갈치를 한자리에서 맛보고 경매와 체험, 공연까지 즐길 수 있어 도민과 관광객들의 발길을 사로잡을 전망이다.먼저 제7회 서귀포 은갈치 축제가 오는 8일부터 10일까지 사흘간 서귀포항 동부두 일원에서 열린다. 지난해 3만 1000여명이 찾은 대표 수산물 축제로, 올해는 ‘푸른 바다, 은빛 물결, 어업인의 숨결’을 주제로 마련된다.서귀포수협이 주최·주관하고 제주도와 수협중앙회가 후원하는 이번 축제에서는 제주 은갈치의 우수성을 알리는 다양한 프로그램이 펼쳐진다.첫날인 8일에는 구쟁이 소라 낚시체험과 로컬 뮤지션 공연, 은갈치 경매 체험에 이어 오후 6시 개막식과 축하공연 ‘어(漁)울림’이 열린다. 오후 9시에는 서귀포항 밤바다를 배경으로 불꽃쇼도 펼쳐진다.9일에는 은갈치 경매 체험과 어민·관광객 가요제, 팔씨름 대회, 윷놀이 예선 등이 진행된다. 마지막 날인 10일에는 은갈치 경매와 팔씨름·윷놀이 결선, 어민 가요제와 초청 가수 공연이 이어지고 오후 6시 폐회식으로 막을 내린다.축제 기간 신선한 제주산 은갈치를 합리적인 가격에 구입할 수 있는 현장 경매와 수산물 무료 시식회도 운영된다. 은갈치를 활용한 다양한 먹거리와 지역 특산물을 맛볼 수 있는 공간도 마련된다.이어 제9회 제주광어 대축제가 9일부터 11일까지 사흘간 제주어류양식수협 본소 일원에서 열린다. 지난해 3만여명이 찾은 이 축제는 제주를 대표하는 양식수산물인 광어의 맛과 우수성을 알리기 위해 마련됐다.제주어류양식수협이 주최·주관하고 제주도와 수협중앙회가 후원한다. 축제장에서는 제주 광어를 활용한 먹거리 판매장을 비롯해 가족 단위 방문객들이 함께 즐길 수 있는 공연과 체험 프로그램이 운영된다.9일에는 길트기 사물놀이와 군악대 공연에 이어 오후 5시 개막식과 행운권 추첨, 축하공연이 펼쳐진다. 10일과 11일에는 여자 팔씨름대회, ‘무게를 맞혀라’, 제주광어 가요제, 청소년 댄스 페스티벌, 제주광어 골든벨, 보물찾기 등 관람객 참여형 프로그램이 이어진다.제주도는 두 수산물 축제를 통해 제주 바다와 수산물의 매력을 알리고 소비 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.김종수 도 해양수산국장은 “풍요의 계절인 가을을 맞아 축제 방문객들이 청정 제주 광어·은갈치의 맛을 즐기고 좋은 추억을 만들기 바란다”며 “기후변화와 소비시장 변화에 능동적으로 대응해 광어 양식산업의 경쟁력을 높이는 데 적극 지원하겠다”고 말했다.