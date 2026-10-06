8월까지 5132건 신청…지급 금액도 27.7% 증가
재산 기준·근로 인정 기간 등 지원 문턱도 낮춰
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
서울형 입원생활비 지원
서울형 입원생활비 지원
서울시는 아파도 생계 걱정 때문에 일을 쉬기 어려운 시민을 지원하는 ‘서울형 입원 생활비’ 신청이 올해 들어 지난해 대비 21% 늘었다고 6일 밝혔다.
서울형 입원 생활비는 유급 병가를 사용하기 어려운 1인 자영업자와 프리랜서, 일용직, 이동 노동자 등 일하는 시민이 입원하거나 국가 일반건강검진을 받을 때 소득 공백을 보전하는 제도다. 서울시가 2019년 전국 최초로 도입한 뒤 올해 8월 말까지 총 4만 950건(246억 6000만원)을 지원했다.
시에 따르면 제도 이용은 꾸준히 증가세다. 올해 1∼8월 신청 건수는 총 5132건으로 지난해 같은 기간(4237건)보다 21.1% 증가했다. 실제 지급 건수도 4375건으로 지난해 같은 기간(3654건) 대비 19.7% 늘었다. 지급 금액은 32억 3148만원으로 지난해 같은 기간보다 27.7% 증가했다. 지급 건수는 2019년 2675건에서 2023년 4891건, 2024년 5333건, 5969건으로 늘고 있다.
시는 사각지대를 줄이기 위해 올해 서울형 입원 생활비 지원 금액을 높이고 지원 기준을 완화했다. 하루 지원액은 생활임금 인상분을 반영해 지난해 9만 4230원에서 9만 6960원으로 높였다. 입원·입원 연계 외래 진료는 연간 최대 13일, 국가 일반건강검진은 1일을 지원해 연간 최대 14일, 총 135만 7440원까지 받을 수 있다.
또한 올해 3월부터 재산 기준을 기존 3억 5000만원 이하에서 4억원 이하로 완화했다. 근로·사업 인정 기간도 개선했다. 기존 입원 전월을 포함한 이전 3개월에서 입원한 달의 1일부터 입원 직전일까지도 합산할 수 있도록 했다.
시는 현장 안내를 강화하고 신청 편의도 높이고 있다. 국민건강보험공단과 협력해 7만 3000여명에게 안내 우편물을 보내고 온라인 신청 시스템에 인공지능(AI) 챗봇을 도입해 신청 자격 등을 24시간 안내하고 있다.
최형규 서울시의원, 중랑창업지원센터 착공 축하… “중랑 청년 창업의 든든한 거점 되길”
서울시의회 최형규 의원(더불어민주당, 중랑4)은 지난 1일 신내동 195-3번지 일대에서 진행된 중랑창업지원센터 복합화사업 착공식을 찾아 축사를 전달하며, 지역의 청년들과 창업기업들이 중랑구에서 미래를 설계하고 크게 성장해 나갈 수 있는 실질적인 토대가 되기를 기대한다고 강조했다. 중랑창업지원센터 복합화사업은 중랑구와 서울주택도시개발공사(SH)가 함께 진행하는 프로젝트로, 청년 창업자의 성장을 돕고 투자자 및 지역 주민이 자유롭게 교류할 수 있도록 창업 지원 전용 공간과 주민용 편의시설을 함께 갖춘 복합공간으로 마련된다. 사업비 총 755억원이 투입되어 지하 2층에서 지상 12층 건물로 조성되며, 이 중 3층부터 12층까지는 기업 특화 공간으로 활용될 예정입니다. 완공 예정 시점은 2028년 하반기다. 최 의원은 축사에서 이 사업의 출발을 언급하며 “박홍근 기획예산처 장관이 국회 국토교통위원회에 있을 때 국비를 확보하면서 본격적으로 시동이 걸린 사업”이라며 “이후 당정이 하나가 되어 성과를 낸 사업”임을 강조했다. 서울시와 중랑구는 이 센터를 중심으로 신내IC 일대를 서울 동북권 산업혁신의 핵심 클러스터로 육성할 계획이며, 인근 신내데시앙플렉스·SK V1
서울시의회 바로가기
박경환 시 민생노동국장은 “서울형 입원 생활비는 아파도 일을 쉬기 어려운 시민들이 생계 걱정으로 치료를 포기하지 않도록 돕는 생활 안전망”이라며 “앞으로도 시민들이 필요한 때 제도를 알고 쉽게 이용할 수 있도록 지원을 강화하고, 일하는 시민의 건강권과 생활 안정을 더욱 촘촘하게 뒷받침하겠다”고 말했다.
세줄 요약
- 신청 21% 증가, 이용 확대 추세
- 유급병가 사각지대 소득 보전 제도
- 지원액 인상·기준 완화로 접근성 강화
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
서울형 입원 생활비 올해 신청 건수가 작년 대비 증가했나요?