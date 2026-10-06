충남교육청-충남경찰청, 교권 보호 등 예방 맞손

이미지 확대 교권 보호 및 학교폭력 예방 업무협약식. 도교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 교권 보호 및 학교폭력 예방 업무협약식. 도교육청 제공

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충남교육청(교육감 이병도)은 6일 충남경찰청(청장 이서영)과 ‘교권 보호 및 학교폭력 예방 업무협약’을 체결했다.이번 업무협약은 교권 보호와 학교폭력 예방을 위한 교육청과 경찰의 공동 대응 체계 구축 등 안전한 학교 교육 환경 조성을 위해 마련됐다.이날 이병도 교육감과 이서영 충남경찰청장은 공동 대응이 필요했던 업무 추진 경과와 주요 내용을 공유하며 현장 중심의 실효성 있는 공조 체계를 강화해 교육활동 보호와 학교 안전 강화를 위한 의지를 표명했다.이병도 교육감은 “학교 현장의 안정과 교육활동 보호는 교육청과 경찰이 함께하며 지켜내야 할 최우선 과제”라며 “양 기관의 긴밀한 소통과 원활한 공조로 교원이 존중받고 학생이 안전한 교육 환경을 조성하겠다”고 강조했다.