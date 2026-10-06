물 만난 고성 해양심층수…“고부가 상품 생산”

제품 개발부터 제작까지 지원

특화단지·벤처공장 건립 추진

이미지 확대 강원 고성군이 해양심층수산업 고성진흥원 내 조성한 시제품제작실. 고성군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 고성군이 해양심층수산업 고성진흥원 내 조성한 시제품제작실. 고성군 제공

이미지 확대 해양심층수산업 고성진흥원 전경. 고성군 제공 닫기 이미지 확대 보기 해양심층수산업 고성진흥원 전경. 고성군 제공

세줄 요약 강원 고성군이 해양심층수를 고부가가치 산업으로 키우기 위해 시제품제작실을 가동하고 제2농공단지와 임대형 벤처공장도 조성했다. 연구기관과 창업기업이 초기 개발부터 시제품 제작, 사업화까지 지원받으며 음용수와 식품, 화장품 등으로 제품군을 넓힐 계획이다. 시제품제작실 가동, 초기 개발·검증 지원

제2농공단지·벤처공장 조성, 산업기반 확충

해양심층수 제품군 확대, 고부가가치화 추진

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강원 고성군이 해양심층수를 고부가가치 산업으로 육성하기 위해 총력을 쏟고 있다.군은 해양심층수산업 고성진흥원 내 건립한 시제품제작실을 최근 가동했다고 6일 밝혔다. 시제품제작실은 건조실, 분쇄실, 혼합실, 제품 보관실, 냉동실, 냉장실을 갖춰 연구기관과 창업기업이나 예비창업자가 제품 개발 초기 단계부터 시제품 제작까지 지원받을 수 있다.시제품제작실은 본동과 별동 2개 동으로 이뤄졌고, 총 연면적은 617㎡이다. 군이 2022년부터 33억5000만원을 들여 지난해 5월 완공했고, 1년여간 해썹(HACCP) 인증과 시험가동을 거쳤다.이원희 군 해양심층수팀장은 “동결건조기, 열풍건조기 등 19종의 장비를 통해 아이디어를 구체화하고 검증할 수 있는 공간이다”며 “해양심층수를 비롯한 다양한 제품의 개발과 사업화를 빠르고 폭넓게 지원할 것”이라고 전했다.군은 지난해 12월부터 해양심층수 특화단지인 제2농공단지도 건립하고 있다. 470억원을 투입해 죽왕면 인정리에 12만 9578㎡ 규모로 2028년 완공한다. 제2농공단지 입주 대상은 해양심층수로 제품을 생산하는 기업 20~30곳이다.내년 6월에는 죽왕면 오호리 제1농공단지에 해양심층수 임대형 벤처공장이 들어선다. 지상 3층 연면적 3531㎡ 규모이고, 해양심층수 제품을 연구, 개발, 생산하는 창업기업 10여 곳이 입주 대상이다. 지난 3월 착공했고, 총사업비는 100억원이다.군은 이 같은 시설들을 통해 해양심층수를 활용한 생산품을 음용수와 김치, 장류에서 기능성 식품, 화장품 등 고부가가치 상품으로 넓힌다는 구상이다.군은 2000년대 초반 해양심층수 개발에 뛰어들고, 2010년 제1농공단지, 2021년 해양심층수산업 고성진흥원을 설립하는 등 해양심층수 산업을 선도하고 있다. 수심 200m가 넘는 깊은 바다에서 끌어올리는 고성 해양심층수는 청정성, 저온성, 부영양성, 고미네랄 등 4대 특성을 갖춰 세계적으로 주목을 받는다.군 관계자는 “해양심층수산업 중심지로 입지를 다지기 위해 제품을 고부가가치화하고, 지원도 다각화하겠다”고 말했다.