군부대 개방해 주민과 화합…포항서 해병대문화축제 개최

세줄 요약 포항시는 다음달 14~15일 해병의 거리와 해병대 제1사단 일원에서 2026 포항 해병대문화축제를 연다. 부대 개방으로 장비 전시와 체험, 시범공연, 화합행진, 먹거리 장터를 운영하고 가족 단위 방문객을 위한 콘텐츠도 마련한다. 포항, 해병대문화축제 다음달 14~15일 개최

해병대 제1사단 부대 개방, 장비·문화 체험

먹거리 장터·행진·시범공연으로 화합 조성

이미지 확대 2026 포항 해병대문화축제 포스터. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026 포항 해병대문화축제 포스터. 포항시 제공

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군부대를 개방해 주민과 화합하는 축제의 장이 경북 포항에서 펼쳐진다.포항시는 대한민국 대표 군 문화 축제인 ‘2026 포항 해병대문화축제’를 오는 다음달 14~15일 남구 오천읍 해병의 거리와 해병대 제1사단 일원에서 개최한다고 6일 밝혔다.해병대문화축제는 해병대와 함께해 온 포항의 역사와 정체성을 시민 및 방문객과 공유하는 행사로, 시를 비롯해 해병대전우회 경북연합회·포항시지회, 해병대 제1사단 등 민·관·군 협력으로 운영한다. 특히 올해는 해병대 제1사단이 부대를 개방함에 따라 평소 접하기 힘들었던 해병대 장비와 문화를 직접 보고 체험할 수 있는 공간으로 구성된다.축제 기간 중 부대 내에서는 해병대 장비 전시와 체험 프로그램이 펼쳐진다. 동시에 서문사거리 일원 해병의 거리에는 먹거리 장터와 체험 부스를 설치하고, 밀리터리 행진을 진행해 축제 분위기를 한층 끌어올릴 계획이다.이와 함께 해병대 시범공연과 민·관·군 화합행진 등 해병대의 정체성을 느낄 수 있는 프로그램, 전투체력 체험 등 가족 단위 방문객이 즐길 수 있는 체험형 콘텐츠도 마련한다.향후 세부 프로그램과 부대 개방 시간, 교통 통제 구간, 임시주차장 운영안 등을 관계기관과 협의해 확정한 후 시 누리집과 사회관계망서비스(SNS), 현수막 등을 통해 미리 안내할 예정이다.박용선 시장은 “해병대와 포항이 함께 걸어온 역사를 시민과 관광객이 더 가까이에서 체험할 수 있도록 준비하겠다”며 “이번 축제가 지역 상권 활성화와 체류형 관광으로 이어질 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.