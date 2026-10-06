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세종대, ‘2027 THE 세계대학평가’ 국내 8위·세계 281위

입력 2026-10-06 10:56
수정 2026-10-06 10:56
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세줄 요약
  • THE 세계대학평가 국내 8위, 세계 281위
  • 연구품질 국내 1위, 90.5점 기록
  • 산학협력·국제화 지표 동반 상승
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세종대학교 전경. 세종대 제공
세종대학교 전경. 세종대 제공


세종대학교가 영국 타임스고등교육(THE)이 발표한 ‘2027 THE 세계대학평가’에서 국내 8위, 세계 281위를 기록했다고 6일 밝혔다.

올해 평가는 전 세계 2297개 대학을 대상으로 진행됐으며, 국내에서는 44개 대학이 포함됐다. 세종대는 종합점수 55.8점으로 국내 8위에 올랐다. THE가 올해부터 개별 순위 공개 범위를 세계 300위까지 확대하면서 지난해 251~300위에서 올해 281위로 순위가 공개됐다.

특히 연구품질 부문에서 90.5점으로 국내 대학 중 유일하게 90점대를 기록하며 국내 1위를 차지했다. 연구품질은 논문 피인용도와 연구 영향력, 우수 논문 등을 종합 평가하는 지표다.

산학협력 점수도 지난해 83.7점에서 올해 91.9점으로 상승했고, 국제화 점수 역시 65.8점에서 68.6점으로 높아졌다. 외국인 학생 비율은 15.7%에서 19.4%로 증가했다.

엄종화 세종대 총장은 “연구 경쟁력이 국제적으로 인정받은 성과”라며 “국제 공동연구와 산학협력을 확대해 글로벌 연구중심대학으로 도약하겠다”고 말했다.
김태곤 리포터
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