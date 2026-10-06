한국임업진흥원, ‘산림과학기술 해외기술동향 보고서’ 집필자 모집

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한국임업진흥원, ‘산림과학기술 해외기술동향 보고서’ 집필자 모집

입력 2026-10-06 10:40
수정 2026-10-06 10:40
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‘2026 산림과학기술 해외기술동향 보고서’ 청년 집필자 모집공고. 한국임업진흥원 제공
‘2026 산림과학기술 해외기술동향 보고서’ 청년 집필자 모집공고. 한국임업진흥원 제공


산림청 산하 공공기관인 한국임업진흥원은 오는 30일까지 ‘2026 산림과학기술 해외기술동향 보고서’를 집필할 청년 연구자 24명을 모집한다고 6일 밝혔다.

모집 대상은 미국·유럽에서 유학 중인 석박사 학위자와 박사후연구원이다. 이들은 현지 연구 네트워크를 활용해 산림과학기술 연구개발(R＆D) 정책과 핵심 기술 동향을 분석하게 된다.

집필 분야는 ▲산림재난 ▲임업경영 ▲목재산업 ▲생명자원 ▲산림환경 ▲산림복지 등 6개 분야다. 보고서는 해외 기술 동향을 신속하게 파악하고 국내 연구개발 전략 및 신규 과제 기획에 활용하기 위해 마련됐다.

자세한 모집 내용은 한국임업진흥원 누리집에서 확인할 수 있다.

김태곤 리포터
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