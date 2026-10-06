세줄 요약
- 서울녹색환경지원센터, 생활폐기물 정책 세미나 개최
- AI·데이터 기반 자원순환 체계 전환 논의
- 서울시·자치구 데이터 연계한 통합관리 제안
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
지난달 21일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 ‘서울시 지속가능한 자원순환을 위한 생활폐기물 정책 세미나’. 서울녹색환경지원센터 제공
서울녹색환경지원센터는 서울특별시 생활폐기물협회와 지난달 21일 서울 중구 한국프레스센터에서 ‘서울시 지속가능한 자원순환을 위한 생활폐기물 정책 세미나’를 개최했다고 6일 밝혔다.
‘AI 활용과 사회가치 창출을 통한 자원순환 도시, 서울’을 주제로 진행된 이날 세미나는 생활폐기물 관리체계의 현황과 개선방안을 논의하고 지속가능한 자원순환체계 구축방안을 모색하기 위해 마련됐다.
참석자들은 생활폐기물 관리가 단순 수거·처리를 넘어 폐기물 감량과 올바른 분리배출, 재활용 확대, AI·데이터 기반 수거관리 등을 아우르는 통합체계로 전환돼야 한다고 강조했다.
특히 AI·데이터를 활용해 폐기물 발생량과 수거 수요를 예측하고 수거 시점과 노선을 최적화하는 방안이 제시됐다. 수집·운반 대행업체의 안정적 운영을 위한 적정 원가 보장과 현장 근로자의 안전·전문성 강화, 지역사회와 연계한 자원순환 모델 구축 필요성도 논의됐다.
또한 서울시와 25개 자치구의 폐기물 데이터를 연계해 발생량·수거 특성을 분석하는 통합관리체계 구축이 필요하다는 의견도 나왔다. 이를 위해 데이터 표준화, AI 기반 수거수요 예측, 스마트 수거시설, 지역사회 자원순환 거점 등을 단계적으로 추진해야 한다는 제안이다.
박승진 서울시의회 주택공간위원장, ‘중랑창업지원센터 복합 건립’ 착공 환영
서울시의회 주택공간위원회 박승진 위원장의원(더불어민주당, 중랑3)은 지난 1일 신내동 195-3번지(신내3택지개발지구) 일원에서 열린 ‘중랑창업지원센터 복합 건립 착공식’에 참석해 축사를 전했다. 이날 착공식 현장에는 박 위원장을 비롯하여 구청장, 시·구의원 등 정관계 주요 인사들과 서울주택도시공사(SH공사) 황상하 사장, 신내 SK V1 센터 및 데시앙 플렉스 관리단장 등 지역 경제계를 대표하는 인사들과 주민 100여 명이 자리를 함께했다. 중랑창업지원센터 복합화사업은 중랑구와 SH공사가 지난 2018년부터 합심해 추진해 온 핵심 역점 사업이다. 총 755억 1000만원의 사업비가 투입되는 이번 사업은 2999㎡ 부지에 연면적 1만 6361.87㎡, 지하 2층에서 지상 12층에 이르는 규모로 조성된다. 시설 내부에는 창업기업 입주공간과 전문 창업지원센터는 물론, 인근 주민들이 이용할 수 있는 생활SOC(편의시설)가 함께 들어서며 2028년 하반기 준공 및 개관을 목표로 공사가 진행된다. 해당 사업은 국비와 시비, 구비, 그리고 SH공사가 재원을 나누어 부담하는 구조로 기획되어, 재정 분담 비율을 둘러싼 의견 차이로 인해 한동안 사업 추진에 난항을 겪어왔
서울시의회 바로가기
서울녹색환경지원센터 관계자는 “생활폐기물 관리는 시민의 생활환경과 자원순환, 지역사회를 연결하는 분야”라며 “AI·데이터 활용과 현장·시민 참여를 바탕으로 실효성 있는 관리방안을 마련해 나가겠다”고 말했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
세미나에서 제시된 생활폐기물 관리체계 방향은?