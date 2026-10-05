외로움 달래려 ‘SNS 일상 공개’… 외로움만 더 커진다

남과 비교하며 외로움 더 느껴

60대 이상 부정적 영향 강해져

이미지 확대 휴대폰에 인스타그램을 띄운 사진.(기사와 직접 연관이 없는 사진입니다)

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 휴대폰에 인스타그램을 띄운 사진.(기사와 직접 연관이 없는 사진입니다)

연합뉴스

세줄 요약 서울대 연구팀이 성인 3만여 명을 분석한 결과, SNS에 일상을 적극적으로 올리고 소통에 몰입할수록 외로움을 더 많이 느꼈다. 남과 비교하거나 소외감을 느끼는 이용자일수록 외로움 비율이 높았고, 정보 탐색 목적의 이용은 영향이 크지 않았다. 특히 60대 이상에서 부정적 연관성이 더 강했다. SNS 일상 공개·소통 몰입, 외로움 증가

비교·소외감 느낄수록 외로움 비율 상승

60대 이상에서 부정적 영향 더 뚜렷

2026-10-06 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인스타그램·페이스북·엑스(X) 등 소셜미디어(SNS)에 나의 일상 사진을 적극적으로 공개하고 글을 올리는 사람일수록 외로움을 더 많이 느낀다는 연구 결과가 나왔다. 외로움을 달래려고 또 소외되지 않으려고 하는 SNS가 오히려 외로움을 더 유발한다는 것이다.민경복 서울대 의과대학 예방의학교실 교수 연구팀은 최근 서울에 거주하는 성인 3만 4142명(평균 나이 52.3세)을 대상으로 ‘SNS 이용 행태와 외로움의 연관성을 분석한 결과’를 대한예방의학회 국제학술지 ‘예방의학 및 공중보건 저널’에 게재했다.먼저 조사 대상자 중 SNS 이용자는 2만 5134명(73.6%), 이용하지 않는 사람은 9008명(26.4%)이었다. ‘가족이나 가족 이외 사람과의 관계에서 외로움을 느끼느냐’고 물었을 때 전체 조사 대상의 28.2%가 ‘외로움을 느낀다’고 답했다.여기서 SNS를 적극적으로 이용하는 사람의 30.1%가 외로움을 느낀다고 답했다. 적극적으로 하지 않는 사람이 외로움을 느끼는 비율은 23.3%였다. 특히 ‘소통이 우선’이라며 SNS를 하는 사람이 외로움을 느낀다는 비율은 31.7%였다. ‘소통이 우선이 아니다’라고 인식하는 사람은 24.2%가 외로움을 느꼈다. SNS로 소통하겠다며 더 깊이 빠져들수록 외로움을 더 느낀다는 의미다.SNS 공간에서 다른 사람과 자신을 비교하고, 소외감을 느끼는 사람일수록 현실에서 외로움을 느끼는 비율도 더 높았다. 사회적 비교를 하는 이용자는 34.4%가 외롭다고, 남과 비교하지 않는 이용자는 22.9%가 외롭다고 답했다. SNS에서 소외감을 느끼는 이용자는 37.5%가 외로움을 느꼈고, 그렇지 않은 이용자는 22.4%만 외로움을 느꼈다.반면 ‘정보 탐색’을 목적으로 SNS를 이용한다는 사람은 27.9%가 외로움을 느꼈는데, 정보 탐색이 주된 목적이 아닌 SNS 이용자의 응답률도 25.4%로 비슷했다. 일상 공유가 아닌 정보 탐색용으로 하는 SNS는 외로움을 키우는 변수가 되지 않는다는 의미다.연구팀은 “SNS 이용에 따른 외로움 영향은 20~50대보다 60대 이상에서 연관성이 더 강하게 나타났다”며 “노년층이 SNS 이용에 따른 부정적인 효과에 더 취약할 가능성이 큰 만큼 특정 인구 집단에 맞춘 교육과 개입이 필요하다”고 제언했다.